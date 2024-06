CIAK, MI GIRA! - CI SIAMO. SOLO CON L’ANTEPRIMA DI IERI IN ITALIA, “INSIDE OUT 2” INCASSA 957 MILA EURO CON 128 MILA SPETTATORI IN 384 SALE. L’ATTESA ERA GRANDE. MA IERI ERA SOLO MARTEDÌ. “BAD BOYS 4” CHE PURE STAVA ANDANDO BENE, IERI DA NOI È CROLLATO AL SECONDO POSTO CON 82 MILA EURO E 11 MILA SPETTATORI - SE AVETE VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA OGGI A ROMA, AVETE L'ANTEPRIMA DEL POTENTE FILM PER MOTOCICLISTI “THE BIKERIDERS”, IERI AL 19° POSTO CON 2.384 EURO E 371 SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inside Out 2

Ci siamo. Solo con l’anteprima di ieri in Italia, “inside Out 2” della Pixar/Disney, nella giornata più calda di giugno incassa quasi un milione, 957 mila euro con 128 mila spettatori in 384 sale. L’attesa era grande. Ma ieri era solo martedì. Ricordiamo che “Inside Out 2” ha incassato in cinque giorni 176 milioni di dollari in America e 334 milioni globali dai mercati di tutto il mondo. Esclusa la Cina.

Bad Boys Ride or Die

“Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence, che pure stava andando bene, ieri da noi è crollato al secondo posto con 82 mila euro e 11 mila spettatori in 319 sale per un totale di 1 milione 17 mila euro. Il suo totale americano, su due settimane, è di 116 milioni di dollari che diventano 218 milioni globali coi mercati internazionali. Al terzo posto in Italia troviamo “Me contro Te. Il film, Operazione spie”, ormai mollato da tutti i ragazzini. Solo 27 mila euro, 4 mila spetttaori in 249 sale per un totale di 2 milioni 329 mila euro.

l'arte della gioia

“Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley è quarto con 26 mila euro, malgrado le 270 sale e un totale di 958 mila euro. Segue “The Chosen”, cioè i primi due episodi dell’ultima stagione della serie su Gesù Cristo, 19 mila euro, 39 sale e un totale di 110 mila euro. “L’arte della gioia parte 2”, seconda parte della serie di Valeria Golino tratta dal romanzo fiume di Goliarda Sapienza, è sesto con 14 mila euro, un totale di 134 mila euro.

TOM HARDY AUSTIN BUTLER The Bikeriders

Calcoliamo che la prima parte della serie, “L’arte della gioia parte 1” è 10° con 4 mila euro e un totale di 312 mila euro. Il documentario d’arte “Jago in the White” è settimo con 12 mila euro e 126 sale, seguito da “The Watcher” di Ishona Shyamalan con 11 mila euro, un totale di 560 mila euro, e “Animal Kingdom” del francese Thomas Cailley con 9 mila euro e un totale di 130 mila euro. L’altra anteprima della giornata di ieri, il potente film per motociclisti “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy, presentato in 10 sale, a Roma stava solo nei centri commerciali, ha incassato al 19° posto 2.384 euro con 371 spettatori.

bigger than life

Più o meno quanto il recupero del capolavoro di Nicholas Ray “Bigger Than Life” con James Mason, Walter Matthau, Barbara Rush, presentato ieri sera al Cinema Troisi a Roma con presentazione di Damien Chazelle, 2.006 euro con 297 spettatori in una sala sola. 22° posto. Se avete voglia di andare al cinema oggi a Roma, trovate ovviamente “Inside Out2”, ma anche in sale centrali “The Bikeriders” di Jeff Nichols. Danno pure la commedia inglese “Fuga in Normandia”/“The Great Eascaper” di Oliver Parker con Michael Caine e Glenda Jackson.

