CIAK, MI GIRA! - COME ERA BEN PREVEDIBILE, NEI GIORNI FERIALI, PUR SE CON INCASSI MODESTISSIMI, “VERMIGLIO” TORNA IN CIMA ALLA CLASSIFICA DI IERI, CON 37 MILA EURO E 6 MILA SPETTATORI. AL SECONDO POSTO TROVIAMO “BEETLEJUICE BEETLEJUICE” CON 26 MILA EURO E 4 MILA SPETTATORI, AL TERZO L'HORROR “NEVER LET GO” CON 25 MILA EURO E 3.687 SPETTATORI - IN FRANCIA SI SEGNALA IL DISASTRO DI “MEGALOPOLIS” DI FRANCIS COPPOLA, 113 MILA SPETTATORI DOPO 5 GIORNI CON 500 COPIE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Come era ben prevedibile, nei giorni feriali, pur se con incassi modestissimi, “Vermiglio” di Maura Delpero torna in cima alla classifica. Ieri con 37 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 646 mila euro. Al secondo posto troviamo “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con 26 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 4, 8 milioni, . Terzo è l'horror di Alexander Aja “Never Let Go” con Halle Berry con 25 mila euro, 3.687 spettatori e un totale di 278 mila euro.

“Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni è quarto con 22 mila euro con 3.955 spettatori e un totale di 319 mila euro. Scendono “Cattivissimo me 4” al quinto posto con 18 mila euro e un totalone di 16, 8 milioni, “Transformer One” al sesto con 18 mila euro e un totale di 527 mila euro. “Ricomincio da taaac” del Milanese Imbruttito è settimo con 15 mila euro e un totale di 345 mila euro. “Speak No Evil” di James Watkins con James McAvoy, remake dello “Speak No Evil” danese, è ottavo con 13 mila euro e un totale di 1,2 milioni.

Sale al nono posto, e se non fossero cifre risibile sarebbe una buona notizia, il biopic francese “Maria Montessori” con Jasmine Trinca, 9 mila euro e un totale di 89 mila euro. Du’ spicci. “La misura del dubbio”, bel legal drama di e con Daniel Auteuil è decimo con 9 mila euro e 338 mila euro totali. Qualche giorno fa avevo letto su Facebook che era passato al Nuovo Sacher di Nanni Moretti con Zero spettatori, Sala vuota con tanto di foto.

In Francia si segnala il disastro di “Megalopolis” di Francis Coppola, 113 mila spettatori dopo 5 giorni con 500 copie. Peggio “Emmanuelle” di Audrey Diwan con Noemie Merlant, 36 mila euro dopo 5 giorni con 341 copie.

