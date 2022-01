CIAK, MI GIRA - COME ERA PREVEDIBILE GLI INCASSI DEL LUNEDÌ SONO DISASTROSI. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È PRIMO CON 36 MILA EURO, 5.278 SPETTATORI, SEGUITO DA “SCREAM” A 29 MILA EURO, 4.531 SPETTATORI – PER POCHI EVENTI O USCITE MIRATE IL PUBBLICO C’È, MA SEMBRA CHE GLI ESERCENTI, CON TUTTE QUESTE SALE VUOTE, ABBIANO IN MENTE LORO STESSI DI CHIUDERE NEI PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA E DI APRIRE SOLO NEL WEEK END. COSÌ NON POSSONO ANDARE AVANTI…

Marco Giusti per Dagospia

zendaya tom holland spider man no way home

Come era prevedibile gli incassi del lunedì sono disastrosi. “Spider-Man: No Way Home” è primo con 36 mila euro, 5.278 spettatori, seguito da “Scream” a 29 mila euro, 4.531 spettatori.

“King Richard” è terzo con 26 mila euro e “Matrix Resurrections” quarto con 21 mila. I film italiani occupano dal quinto all’ottavo posto, “Me contro te” 19 mila euro, “America Latina” 17 mila, “Belli ciao” 16 mila euro.

scream

“Diabolik” è uscito dalla top ten. La Tucker Film, con la vicinanza agli Oscar, ha fatto riuscire in poche città e in poche sale “Drive My Car” di Ryûsuke Hamaguchi, che sta vincendo ogni premio possibile in giro per il mondo dai Golden Globe alla Toronto Film Critics Associtaion, e mi hanno riferito che si muove benissimo.

king richard

In realtà per pochi eventi o uscite mirate il pubblico c’è, ma sembra che gli esercenti, con tutte queste sale vuote, abbiano in mente loro stessi di chiudere nei primi giorni della settimana e di aprire solo nel week end. Così non possono andare avanti.

drive my car

In tutto questo questo “La scelta di Anne”/”L’evenement” di Audrey Diwan vince come miglior film e miglior attrice ai Lumieres, i premi della stampa internazionale dedicati ai film francesi. “Annette” di Leo Carax vince come miglior regia, musica, canzone, “Titane” per la rivelazione femminile, “Illusioni perdute” per la sceneggiatura.

annette. annette di leos carax la scelta di anne – l’evenement spider man no way home. KING RICHARD drive my car scream drive my car 1 will smith king richard – una famiglia vincente