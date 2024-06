CIAK, MI GIRA! - COME ERA PREVEDIBILE, “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONI SPIE” VINCE IL SUO PRIMO WEEKEND CON 985 MILA EURO, HO PROVATO A VEDERE IL TRAILER E NON RIESCO A FINIRLO. MI DISPIACE. ADORO IL CINEMA POPOLARE, MA NON CE LA FACCIO A ANDARE AVANTI. LO SEGUONO, PARECCHIO DISTANZIATI, L’ANIME “HAYKU!! BATTAGLIA ALL’ULTIMO RIFIUTO” CON 403 MILA EURO, E “FURIOSA. A MAD MAX SAGA” DI GEORGE MILLER, KOLOSSAL DA 200 MILIONI DI DOLLARI, TERZO CON 360 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

me contro te. il film. operazione spie

Come era prevedibile, malgrado lo stanco avvio della settimana, il nuovo episodio della saga per ragazzini Me contro te con gli youtubber siciliani Sofia Scalia e Luigi Calagna, cioè “Me contro Te. Il Film. Operazioni spie” diretto da Gianluca Leuzzi, vince il suo primo weekend con 985 mila euro, ieri era primo con 424 mila euro di incasso e 59 mila spettatori. Ho provato a vedere il trailer e non riesco a finirlo. Mi dispiace. Adoro il cinema popolare, ma non ce la faccio a andare avanti. Preferisco la parodia di Biggio e Fiorello.

haikyu!! battaglia all'ultimo rifiuto

Lo seguono, parecchio distanziati, l’anime “Hayku!! Battaglia all’ultimo rifiuto” con 403 mila euro, ieri terzo con 88 mila euro, e “Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller, kolossal da 200 milioni di dollari, terzo con 360 mila euro, ieri quarto con 99 mila, per un totale italiano di 1 milione 300 mila euro. Del resto in America, “Furiosa” le ha prese questa settimana dal gattone Garfield, “Garfield Il film”, primo con 14 milioni di dollari, un totale americano di 51 milioni e globale di 152, mentre “Furiosa”, al terzo posto, deve accontentarsi di 10, 8 milioni un totale di 80, 4 milioni e un globale di 138 milioni.

russell crowe in l'esorcismo ultimo atto

Mentre Garfield costa “solo” 60 milioni di dollari, “Furiosa”, costandone 200 rischia di essere un disastro. Vediamo se uscendo in Cina questa settimana riuscirà a ribaltare il flop. Ma vi ricordo che in Cina questo weekend è stato dominato da due cartoni animati per i più piccoli, il giapponese “Doraemon The Movie. Nobita’s Earth Symphony” con 12, 6 milioni e “Garfield” con 8, 2 milioni di dollari. Francamente sarà dura per “Furiosa”. In Italia ha superato a stento questo weekend “L’esorcismo. Ultimo atto”, horror diretto da Jason John Miller con Russell Crowe, 351 mila euro, “If – Gli amici immaginari”, 239 mila euro, che ieri era secondo con 108 mila euro, per un totale di 1, 6 milioni e “Il regno del pianeta delle scimmie” 144 mila euro.

l'arte della gioia

Le new entry “L’arte della gioia”, prima parte della serie ispirata al romanzone di Goliarda Sapienza diretta da Valeria Golino con Tecla Insolia e Jasmine Trinca, una prima parte molto lesbo-monache-movie, ha incassato al settimo posto 132 mila euro. E preparatevi alla seconda parte in arrivo questa settimana, sempre molto lesbo. E’ comunque andata meglio della commedia di David Mamet, “The Penitent”, diretta e recitata in inglese da un esagitato Luca Barbareschi, all’ottavo posto con 70 mila euro.

the penitent

O di “Vangelo secondo Maria”, diretto da Paolo Zucca, tratto dal romanzo di Barbara Alberti con Benedetta Porcaroli come Maria e Alessandro Gassman come Giuseppe, nono con 61 mila euro e un totale di 270 mila euro. Il thriller psicologico “Eileen” di William Oldroyd con Anne Hathaway è decimo con 60 mila euro. E’ tutto.

