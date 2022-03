CIAK, MI GIRA! - COME ERA PREVEDIBILE, “THE BATMAN” DI MATT REEVES CON ROBERT PATTINSON COL MASCHERONE DA BATMAN E ZOE KRAVITZ COME DONNA-GATTO, SI ALLARGA SUL MERCATO ITALIANO MENTRE È USCITO IERI IN TUTTO IL MONDO, MA NON IN RUSSIA. E SONO ABBASTANZA D’ACCORDO CON PETER BRADSHAW DI “THE GUARDIAN” CHE NON LO ESALTA AFFATTO DANDOGLI SOLO TRE STELLINE. TROPPO LUNGO, FUMOSO, RIPETITIVO. MA ZOE KRAVITZ È MAGNIFICA E SIAMO TUTTI PAZZI DELLA DONNA GATTO…

Marco Giusti per Dagospia

Come era prevedibile, “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson col mascherone da Batman e Zoe Kravitz come donna-gatto, si allarga sul mercato italiano mentre è uscito ieri in tutto il mondo, ma non in Russia. E sono abbastanza d’accordo con Peter Bradshaw di “The Guardian” che non lo esalta affatto dandogli solo tre stelline. Troppo lungo, fumoso, ripetitivo. Ma Zoe Kravitz è magnifica e siamo tutti pazzi della donna gatto. E Pattinson seguita a piacermi molto.

L’incasso di ieri è di 717 mila euro pari a 98.236 spettatori per un totale italiano di 1,4 milioni. Trascina anche un po’ più su “Uncharted” con Tom Holland, che russi e ucraini ricorderanno come il loro ultimo film americano visto in sala, temo, per molto tempo, 99 mila euro con un totale di 4, 8 milioni. Al terzo e quarto posto i due film di Kenneth Branagh, “Assassinio sul Nilo” con 52 mila euro e un totale di 4,6 e “Belfast” con 51 mila euro e un totale di 686 mila euro.

Quinto posto per il divertente “Il ritratto del Duca”, 36 mila euro ieri e un totale di 58 mila euro. Seguono “Ennio” di Giuseppe Tornatore, 33 mila euro per un totale di 1,8 milioni, “Luigi Proietti detto Gigi” con 14 mila euro con un totale di 25 mila euro, e “Cyrano” con Peter Dinklage con 12 mila euro e un totale di 19 mila euro. Per un film ricco e sontuoso un floppone. Diciamo.

