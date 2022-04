8 apr 2022 09:46

CIAK, MI GIRA - COME ERA PREVEDIBILE, AL PRIMO GIORNO DI DIFFICOLTÀ, IL FRAGILE “MORBIUS” SCENDE IN CLASSIFICA E LA GIORNATA SE LA GUADAGNA IL NUOVISSIMO “SONIC 2 IL FILM”, MISCHIONE DI ANIMAZIONE E FANTASY CON ATTORI ISPIRATO AL CELEBRE VIDEOGIOCO - TERZO POSTO PER “TROPPO CATTIVI (THE BAD GUYS)”, QUARTO PER “CORRO DA TE” CON LA COPPIA FAVINO-LEONE CON 14 MILA EURO E UN TOTALE DI 2 MILIONI – “BLA BLA BABY”, LA COMMEDIA PER LA FAMIGLIA DI FAUSTO BRIZZI CON ALESSANDRO PREZIOSI CHE SENTE I DISCORSI DEI BAMBINI È DECIMO CON 7 MILA EURO E 1.184 SPETTATORI. SECONDO CIRO IPPOLITO HA GRANDI POSSIBILITÀ. INSOMMA…