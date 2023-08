CIAK, MI GIRA - COME PENSAVATE CHE ANDASSE “OPPENHEIMER” DI CHRISTOPHER NOLAN, MALGRADO IL CALDO, L’USCITA IL 24 AGOSTO E LE TRE ORE DI DURATA? UNA BOMBA DA 2 MILIONI 28 MILA EURO DI INCASSO E 262 MILA SPETTATORI AL PRIMO GIORNO - CON 100 MILIONI DI BUDGET, NE HA INCASSATI GIÀ 723 IN TUTTO IL MONDO E POTREBBE ARRIVARE AL MILIARDO, CIFRA CHE “BARBIE” HA SUPERATO DA UN PAIO DI SETTIMANE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

oppenheimer 3

Come pensavate che andasse “Oppenheimer” di Christopher Nolan, malgrado il caldo, l’uscita il 24 agosto, le tre ore di durata? Una bomba da 2 milioni 28 mila euro di incasso e 262 mila spettatori al primo giorno. Era ovvio pensarlo. In fondo è il film che tutti dobbiamo vedere al primo giorno, magari in sala Imax, ai centri commerciali per i romani, o in 7j0 mm, cioè doppiato al 4 Fontane sempre per i romani. E infatti ho trovato tutte le sale Imax piene (mortacci…) e l’ho visto, almeno in originale, ieri alle 18, 15 alla sala 5 del Barberini.

oppenheimer 4

Ottima scelta. Anche se mi è mancato lo schermone da 70 mm. E non so se avrò gran voglia di rivedermi le tre ore filate dopo il Festival di Venezia. Uffa. Con 100 milioni di budget “Oppenheimer” ha incassato già 723 milioni in tutto il mondo. Potrebbe arrivare al miliardo, che ha superato “Barbie” di Greta Gerwig, già da un paio di settimane e naviga adesso su 1 miliardi, 288 milioni, con un budget identico a quello di “Oppenheimer”.

oppenheimer 17

Per andare bene i due film avrebbero dovuto incassare 400-450 milioni di dollari. Quindi non sono solo andati bene, ma sono stati un trionfo. In Italia, ieri, la pur potente “Barbie”, che vanta un incasso totale da 29, 5 milioni di euro, è finita terza con 158 mila euro e 24 mila spettatori dietro anche a “La casa dei fantasmi”/”Haunted Mansion”, il fantasy della Disney da 150 milioni di dollari che è stato massacrato da “Barbie” alla sua uscita americana, e sta navigando in un flop mostruoso con solo 86 milioni di dollari di incasso.

film barbie 6

“La casa dei fantasmi” di Justin Siemen con Rosario Dawson ha incassato ieri da noi 190 mila euro portando al cinema 27 mila spettatori. Quarto posto per “Shark 2”, il cafonissimo film di squali assassini con Jason Statham, 49 mila euro e un totale di 4, 8 milioni. Pur sempre meglio del disastroso film di giovani supereroi messicani della DC Comics, “Blue Beetle”, quinto con 43 mila euro e un totale di 714.

film barbie 7

Altro film dal budget colossale, 150 milioni di dollari, fermo a un totale globale da suicidio di 49 milioni di dollari. Solo al settimo posto con 18 mila euro troviamo il primo film italiano, “I peggiori giorni”, sequel di e con Leo& Bruno de “I migliori giorni”. Il totale è di 540 mila euro. Chio l’ha visto dice che non è né peggio né meglio del primo episodio. Al decimo posto troviamo un altro film italiano, “La bella estate” di Laura Lucchetti con Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, quasi 10 mila euro e un totale di 33 mila euro. Vabbé.

film barbie 5 film barbie 3