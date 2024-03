CIAK, MI GIRA! - COME STA ANDANDO “DUNE PARTE DUE”? BENISSIMO IN TUTTO IL MONDO E ANCHE IN ITALIA. IERI HA INCASSATO 305 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 40 MILA SPETTATORI. ANCORA NON CAPISCO PERCHÉ NON SIA STATA ATTREZZATA A ROMA UNA SALA IN 70 MM COME FECERO PER “OPPENHEIMER” - OCCHIO PERÒ CHE QUESTO FINE SETTIMANA USCIRÀ IN VARIE PARTI DEL MONDO IL POTENTE “KUNG FU PANDA 4”, CHE DA NOI USCIRÀ IL 21 MARZO. E’ GIÀ PREVISTA LA CADUTA DEL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA DI “DUNE2”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in dune parte due

Come sta andando “Dune Parte due” di Denis Villeneuve? Benissimo in tutto il mondo. Anche in Italia. Ieri, di martedì, giornata di solito con le sale vuote, “Dune 2” ha incassato 305 mila euro portando al cinema 40 mila spettatori per un totale di 4 milioni 290 mila euro. Magari ci saranno alternative l’8 marzo, ma sta andando oltre le più rosee aspettative. Soprattutto e si pensa ai suoi 182 milioni globali. E venerdì uscirà in Cina, e poi in Giappone. Le sale in Imax 70 mm in America sono sold out per settimane e si sono aggiunte proiezioni a ore folli, come le 3 di notte.

zendaya in dune parte due

Ancora non capisco perché non sia stata attrezzata a Roma una sala in 70 mm come fecero per “Oppenheimer”. Villeneuve comunque ha promesso ai fan che nel terzo capitolo spiegherà come fanno i Fremen a prendere i vermoni in corsa “modello uber”, Nessuno ha spiegato però perché sia stata tagliato il personaggio di Tim Blake Nelson dal film. I fan di Tim Blake Nelson, come me, non sono affatto contenti. Occhio però che questo fine settimana uscirà in America e in varie parti del mondo il potente “Kung Fu Panda 4”, che da noi uscorà il 21 marzo. E’ già previsto un weekend americano da 50 milioni e la caduta del primo posto in classifica di “Dune2”, scrive “Variety”. Certo, i bambini a vedere “Dune” non ce li porti. Mentre “Kung Fu Panda” è perfetto.

the zone of interest 1

Secondo posto in Italia, dietro “Dune 2”, per “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con Sandra Huller, ieri con 77 mila euro e 12 mila spettatori per un totale di 2 milioni 21 mila euro, che è molto piaciuto agli spettatori dei circuiti dei film d’arte. Pensavo andasse meglio la riedizione in 4K di “Lupin III: Il castello di Casgliostro”, potente anime proposto dalla Nexo in una uscita di tre giorni, che ieri ha incassato 50 mila euro con 5 mila spettatori e un totale di 89 mila euro. Seguono “Bob Marley: One Love” con 48 mila euro e un totale di 2, 7 milioni, “Past Lives” di Celine Song con 33 mila euro e un totale di 2, 7 milioni.

marco d'amore e toni servillo in caracas

Sta salendo, anche se parliamo sempre di cifre modeste, ieri 32 mila euro con 5 mila spettatori e 313 mila euro di totale, il commovente “Estranei”, scritto e diretto da Andrew Haigh con Andrew Scott e Paul Mescal, più che una storia d’amore gay, un film sulla solitudine di crescere gay nell’Europa omofoba di questi anni. “Caracas” di Marco D’Amore, tratto da “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea, con Toni Servillo e lo stesso Marco D’Amore è settimo con 24 mila euro e un totale davvero basso di 346 mila euro. Credo che il pubblico non lo capisca. Pensa che sia un altro film di camorra e lo elimina a priori.

la sala dei professori 8

Purtroppo il trailer è ancora meno chiaro, per non parlare del titolo. Il pubblico, specialmente adesso, vuole chiarezza, non accetta film che partono in un modo e vanno avanti in un altro. Hanno premiato “Nostalgia” di Mario Martone, anche questo tratto da un romanzo di Ermanno Rea. Un uomo torna a Napoli e affronta i fantasmi del passato. Anche in questo caso è così, ma ci arrivi in maniera più contorta. All’ottavo posto troviamo “Povere creature” di Yorgos Lanthimos con 20 mila euro d’incasso e un totale di 8, 4 milioni e al nono “La sala dei professori”, bellissimo film tedesco diretto da Ilker Çatak e interpretato da Leonie Benesch, in corsa per l’Oscar come miglior film straniero, 20 mila euro di incasso e un totale di 280 mila euro.

