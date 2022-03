CIAK, MI GIRA - DOPO DUE SETTIMANE DI GUERRA E LA PANDEMIA NON COSÌ SOTTO CONTROLLO, NON È CHE CI SIA TUTTA QUESTA VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA. COMUNQUE “THE BATMAN È ANCORA SOLIDAMENTE PRIMO. IERI HA INCASSATO ALTRI 285 MILA EURO PER UN TOTALE DI 4,9 MILIONI DI EURO. “UNCHARTED” È TORNATO SECONDO CON 26 MILA EURO E UN TOTALE DI 5, 2. TERZO POSTO CON 25 MILA EURO PER “C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE”. DICIAMO CHE NON È UN GRANDE INCASSO, MA ALMENO SI VEDE UN FILM ITALIANO TRA I PRIMI IN CLASSIFICA. E’ GIÀ QUALCOSA - VIDEO

zoe kravitz robert pattinson the batman

Marco Giusti per Dagospia

Dopo due settimane di guerra e la pandemia non così sotto controllo, non è che ci sia tutta questa voglia di andare al cinema. Comunque “The Batman” con Robert Pattinson e Zoe Kravitz è ancora solidamente primo. Ieri ha incassato altri 285 mila euro per un totale di 4,9 milioni di euro.

mark wahlberg tom holland uncharted 1

“Uncharted” con Tom Holland è tornato secondo con 26 mila euro e un totale di 5, 2.

Terzo posto con 25 mila euro di incasso per la commedia italiana sui viaggi nel tempo “C’era una volta il crimine” con Giallini-Tognazzi-Morelli, terzo episodio della saga ideata da Massimiliano Bruno tre anni fa.

jamie dornan belfast

Diciamo che non è un grande incasso, ma almeno si vede un film italiano tra i primi in classifica. E’ già qualcosa. Ricordiamo che il secondo episodio venne bloccato dalla pandemia e uscì solo sulle piattaforme.

c era una volta il crimine 8

Quarto e quinto posto per i due film di Kenneth Branagh, “Belfast” con 18 mila euro e un milione totale e “Assassinio sul Nilo” con 17 mila euro e 5 milioni di euro totali. Sesto posto per il divertente “ll ritratto del Duca” di Roger Michell con la coppia Jim Broadbent-Helen Mirren, 15 mila euro e in totale di 353 mila euro.

ASSASSINIO SUL NILO 1

Fra i nuovi arrivi della settimana segnaliamo la commedia americana “Jackass Forever” con 10 mila euro (cioè nulla…), il bellissimo documentario animato “Flee” diretto dall’olandese Jonas Poher Rasmussen, candidato a ben tre Oscar, come documentario, film animato e film stranieri, nono con 4000 euro.

PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE

Decimo posto con 3000 euro per “Parigi, tutto in una notte”, cioè “La fracture” di Catherine Corsini con Valeria Bruni Tedeschi e Marina Fois coppia in crisi, che si ritrovano all’ospedale per curare la vera frattura di una delle due, mentre per le strade di Parigi si assiste alla frattura metaforica tra stato e popolazione in una notte di proteste del 2018. Presentato a Cannes lo scorso luglio.

