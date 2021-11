CIAK, MI GIRA! - ALLA FACCIA DEI CRITICONI AMERICANI, “ETERNALS” TRIONFA IN TUTTO IL MONDO CON 161 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI, ANCORA SENZA IL MERCATO CINESE, E DIMOSTRA CHE LA VOGLIA DI CINEMONE È DAVVERO TANTA - ANCHE IN ITALIA STRAVINCE LA SUA PRIMA SETTIMANA CON 3 MILIONI 856 MILA EURO, SOLO IERI HA INCASSATO 918 MILA EURO IN SALA, DISTANZIANDO DAVVERO TUTTI GLI ALTRI FILM. “FREAKS OUT”, IERI QUINTO CON 166 MILA EURO HA UN TOTALE DI 1,6 MILIONI, MENO DI “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI E, SOPRATTUTTO, DI “MADRES PARALELAS” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

eternals 1

Con 71 milioni di dollari di incasso nel suo primo weekend americano, il quarto della pandemia, e soprattutto con i 161 milioni di dollari globali, ancora senza il mercato cinese, il secondo miglior incasso globale della pandemia, “Eternals” di Chloé Zhao, alla faccia dei criticoni americani, trionfa in tutto il mondo e dimostra che l’operazione della rilettura al femminile dei supereroi Marvel in salsa asiatica, ha funzionato.

angelina jolie eternals

Magari alla Disney si aspettavano un incasso americano maggiore, dicono tra i 75 e gli 80 milioni, ma il trionfo mondiale deve essere bastato a far capire che la critica, al solito, non basta per il successo o l’insuccesso di un film, e che la voglia di cinemone, di grande schermo, in barba a quel che si vede, è davvero tanta.

FREAKS OUT.

In Italia, “Eternals” stravince la sua prima settimana con 3 milioni 856 mila euro, solo ieri ha incassato 918 mila euro in sala, distanziando davvero tutti gli altri film.

“Freaks Out”, ieri quinto con 166 mila euro ha un totale di 1,6 milioni, ancora meno di “Tre piani” di Nanni Moretti e, soprattutto, meno di “Madres paralelas” che è a 1,7 milioni. “Io sono Babbo Natale”, ieri terzo con 217 mila euro ha un totale di 577 mila euro. “La Famiglia Addams 2”, ieri secondo con 253 mila euro naviga già sui 2,2 milioni di euro. Anche in America il potente “Eternals” fa terra bruciata dei concorrenti.

penelope cruz pedro almodovar madres paralelas

Nel week end “Dune” è secondo con 7,6 milioni di dollari con un totale di 330 milioni senza la Cina ma con la Corea del Sud (primo questo weekend con 2,2), “No Time To Die” terzo con 6,2 ma con un totale globale di 667 milioni di dollari con la Cina (28 milioni di dollari questa settimana), “Venom” quarto con 4,5 milioni di dollari con un totale globale di 424 milioni.

battle at the lake changjin 1

In tutto questo il film di guerra e propaganda cinese “The Battle at Lake Changjin” è in assoluto ancora il primo incasso globale con 859 milioni di dollari e il dramma cinese “Hi, Mom” è secondo con 822 milioni, mentre “No Time To Die”, quinto, non ha ancora superato i 721 milioni di dollari di “F9: The Fast Saga” con Vin Diesel. Preparatevi che da noi, questa settimana, arriva il nuovo film di Wes Anderson sui bei tempi del giornalismo, “The French Dispatch”.

madres paralelas eternals battle at the lake changjin 1 freaks out di gabriele mainetti 11 FREAKS OUT salma hayek eternals angelina jolie eternals