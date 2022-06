CIAK, MI GIRA - ALLA FACCIA DELLA GUERRA E DELLA PANDEMIA "JURASSIC WORLD - IL DOMINIO" APRE QUESTO WEEKEND IN AMERICA CON 143 MILIONI DI DOLLARI E IN CINA CON 52 MILIONI E ARRIVA A UN TOTALE GLOBALE DI 389 - VINCE ANCHE IN ITALIA, SENZA ESAGERARE, CON 1 MILIONE 294MILA EURO, SEGUITO DA "TOP GUN MAVERICK" E DALL’ANIME “JUJUTSO KAISEN 0”. POI ARRIVANO I FILM ITALIANI. NONO "LO CHIAMAVANO TRINITÀ", QUELLO VERO CON BUD E TERENCE, CHE FORSE È STATO SCAMBIATO PER UN REMAKE CON LUCA E PAOLO, E INCASSA SOLO 27 MILA EURO. CHE VI DEVO DIRE? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

JURASSIC WORLD - IL DOMINIO

Ci siamo. Alla faccia della guerra e della pandemia "Jurassic World - Il Dominio" apre questo weekend in America con 143 milioni di dollari e in Cina con 52 milioni in tre giorni di programmazione, miglior incasso degli ultimi tre mesi passati chiusi a casa e senza film americani, e arriva a un totale globale di 389 milioni di dollari.

Ottava posizione nella classifica internazionale. Per l'America è un'apertura da parte della Cina dopo i mesi di guerra in Ucraina. Per Hollywood la Cina significa il 37 % degli incassi globali.

Tom Cruise in Top Gun Maverick 2

"Top Gun Maverick" con Tom Cruise truccato da Conte, che non credo proprio possa uscire in Cina, incassa in America altri 50 milioni di dollari per un totale in patria di 393 e un totale globale di 747, che lo porta al terzo posto nella classifica internazionale dietro ai 930 milioni di dollari di "Doctor Strange nel Multiverso della follia".

PIERFRANCESCO FAVINO IN NOSTALGIA DI MARIO MARTONE

In Italia vince il weekend, senza esagerare, "Jurassic World- Il Dominio" con 1 milione 294 mila euro per un totale di 5,2 Secondo posto "Top Gun - Maverick" con 975 mila euro e un totale di 9,2

Terzo l'anime "Jujutso Kaisen 0 The Movie" con 629 mila euro.

LO CHIAMAVANO TRINITA

Poi arrivano i film Italiani. "Nostalgia" di Mario Martone incassa 114 mila euro per un totale di 1,1.

"Esterno notte parte 2" di Marco Bellocchio è quinto con 94 mila euro, "Il giorno più bello" di Andrea Zalone (che non è quel Zalone e chi gli ha detto di essere un regista) con Luca e Paolo incassa ancora meno, 62 mila euro.

Nono "Lo chiamavano Trinità", quello vero con Bud e Terence che forse è stato scambiato per un remake con Luca e Paolo solo 27 mila. Che vi devo dire?

