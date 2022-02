CIAK, MI GIRA - ALLA FACCIA DELLA GUERRA IN UCRAINA, IL GIOCATTOLONE AVVENTUROSO “UNCHARTED” VINCE AL BOX OFFICE IN TUTTO IL MONDO ARRIVANDO COSÌ, ALLA SUA SECONDA SETTIMANA, A 226 MILIONI DI DOLLARI. ANCHE IN ITALIA, È PRIMO, IERI CON 445 MILA EURO CHE LO PORTANO A 1,8 MILIONI NELLA SETTIMANA E A UN TOTALE DI 4, 2 . LO SEGUE, COL CARICO DEI SUOI SPETTATORI PIÙ VECCHIOTTI E VACCINATI, “ASSASSINIO SUL NILO” DI KENNETH BRANAGH

Marco Giusti per Dagospia

Alla faccia della guerra in Ucraina, il giocattolone avventuroso “Uncharted” con Tom Holland vince al box office in tutto il mondo arrivando così, alla sua seconda settimana, a 226 milioni di dollari.

Ben sapendo che questa settimana arriverà però il più potente “The Batman” con Robert Pattinson. Anche in Italia, quindi, “Uncharted” è primo, ieri con 445 mila euro che lo portano a 1,8 milioni nella settimana e a un totale di 4, 2 milioni.

Lo segue, col carico dei suoi spettatori più vecchiotti e vaccinati, “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh, ieri con 219 mila euro, che arrivano a 885 mila nella settimana e a un totale di 4, 4.

Al terzo posto se la battono egregiamente i due film diciamo più d’autore, cioè “Ennio” di Giuseppe Tornatore, ieri a 172 mila euro, nella settimana con 662 mila con un totale di 1,6, e il nuovo venuto “Belfast” di Kenneth Branagh, ieri con la stessa cifra di 172 mila euro che arrivano nella settimana, da giovedì, a 448 mila euro.

Quindi è quasi una parità completa. “Belfast” però, coi suoi incassi globali, arriva a 34 milioni di dollari che, per un piccolo film in bianco e nero, è un bel successo. Quinto posto ieri per il dramma storico sentimentale di Giuseppe Piccioni “L’ombra del giorno” con 56 mila euro che diventano 140 mila settimanali.

Solo ottavo “Occhiali neri” di Dario Argento con Ilenia Pastorelli con 34 mila euro ieri e un totale di 110 mila euro. Francamente pensavo che potesse andare meglio.

Non so quanto abbia incassato invece un film che mi sta molto a cuore perché racconta un’Italia diversa da quella che vediamo in tv, “Il legionario” di Hleb Papou, distribuito da Fandango, storia di un poliziotto nero, interpretato dal romanissimo Germano Gentile, della celere fascistoide di Roma, che vediamo in piazza non caricare i cortei di destra e menare a sinistra, che si ritrova a dover sgombrare un palazzo dove abitano abusivamente tante famiglie. E una, ahimé, è la sua. Non è solo un bel tuffo nella realtà, è anche girato e interpretato molto bene.

In America, si è detto che “Uncharted” è ancora una volta solidamente primo nel weekend con 23, 2 milioni di dollari per un totale americano di 83 milioni e globale di 226 milioni di dollari. Ovviamente “The Batman” dovrebbe spazzarlo via facilmente.

“Dog”, il film con Channing Tatum che recita insieme a un cane, è secondo con 10 milioni di dollari e un totale americano di 30 milioni. A sorpresa è ancora terzo “Spider-Man: No Way Home” con Tom Holland, con 5, 7 milioni e un totale globale monstre di 1 miliardo 800 milioni. Sarà difficile per Batman fare di meglio.

“Assassinio sul Nilo” è quarto con 4, 5 milioni per un totale americano di 32 milioni e globale di 101 milioni di dollari. Ma per fare pari rispetto a quanto è costato, 160 milioni, dovrebbe almeno arrivare a 250-300 globali.

Due new entries come l’horror-rock-demenziale “Studio 666” con i Foo Fighters capitanati da Dave Grohl e il musical “Cyrano” di Joe Wright con Peter Dinklage sono rispettivamente ottavo con 1, 5 milioni e nono con 1, 4 milioni di dollari.

Vi avviso che oggi avete in sala il grande ritorno de “Il Padrino” di Francis Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall e James Caan. Capolavoro assoluto, si sa.

Ma temo che abbia ragione Riccardo Rossi, maniaco dei vecchi doppiaggi, cioè che in Italia in sala stanno distribuendo la copia col nuovo doppiaggio del 2008 e non quella storica che tutti noi abbiamo visto e amato con le voci di Giuseppe Rinaldi e Ferruccio Amendola.

gal gadot assassinio sul nilo

Da controllare, ma nel caso, ovvio, meglio vederlo in originale. Anche perché il cinefilo maniaco vedrebbe tutto il film con l’incazzatura continua di non poterlo sentire come lo sentì allora. Con le battute che conosce a mente. Riccardo Rossi me le ha già sparate tutte al telefono… Capite quello che voglio dire?

