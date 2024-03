CIAK, MI GIRA! - GIORNATA DI INCASSUCCI, IERI, MA INTERESSANTI. “KUNG FU PANDA 4” RIMANE AL COMANDO CON 209 MILA EURO, IL CURIOSO “MIRABILE VISIONE: INFERNO” È SECONDO CON 118 MILA EURO, MENTRE LO SPETTACOLARE CONCERTO DEI LED ZEPPELLIN AL MADISON SQUARE GARDEN DEL 1973, “THE SONG REMAINS THE SAME”, È TERZO. “DUNE: PARTE DUE” PRECIPITA COSÌ AL QUARTO POSTO, NON MOLTO DISTANTE TROVIAMO LA RIEDIZIONE, DEL CAPOLAVORO DI ORSON WELLES “QUARTO POTERE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mirabile visione. inferno 3

Giornata di incassucci, ieri, ma interessanti. “Kung Fu Panda 4” della Dreamworks rimane saldamente al comando della classifica dei film più visti con 209 mila euro e 30 mila spettatori segnando un totale di 4 milioni 81 mila euro. Il curioso “Mirabile visione: inferno” diretto da Matteo Gagliardi, mischione di visioni dantesche del pittore ottocentesco Francesco Scaramuzza, di immagini degli orrori di oggi uniti alla presenza di due vecchi attori, Benedetta Bucellato come professoressa e Luigi Diberti come Padre Guglielmo, con distribuzione limitata, è secondo con 118 mila euro, 25 mila spettatori con un totale di 232 mila euro.

led zeppelin the song remains the same. 3

Segno che questi pasticci visivi hanno comunque un loro pubblico. Lo spettacolare concerto dei Led Zeppellin al Madison Square Garden del 1973, girato allora da Peter Clifton e Joe Massot e uscito come film nel 1976 “The Song Remains the Same”, nella nuova distribuzione di tre giorni della Nexo, ieri, oggi e domani, è terzo con 89 mila euro e 7 mila spettatori. Uno spettacolo. “Dune: Parte due” di Denis Villenueve precipita così al quarto posto con 43 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 9 milioni 145 mila euro.

quarto potere

Non molto distante troviamo la riedizione, proprio da scuola del cinema, del capolavoro di Orson Welles “Quarto potere”, quinto con 32 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 79 mila euro. Questa settimana uscirà l’altrettanto meraviglioso “Freaks” di Tod Browning. Imperdibile per i ragazzi che amano il cinema. Sesto posto per “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, che seguita a far parlare di sé per le reazioni assurde che ha provocato il civilissimo e applauditissimo discorso agli Oscar del regista, 23 mila euro, 4 mila spettatori un totale di 4, 1 milioni. “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore è settimo con 22 mila euro e un totale di 339 mila euro.

race for glory audi vs. lancia 4

Il film di corse d’epoca “Race for Glory” di Stefano Mordini con riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl è ottavo con 20 mila euro, tremila spettatori e un totale di 1 milione. Chiudono il documentario “Food for Profit” di Pablo D’ambrosi e Giulia Innicenzi sulle relazioni fra cibo e potere, con 17 mila euro, 2 mila spettatori e un totale di 201 mila euro, e “Another End”, fantascientifico-sentimentale diretto da Piero Messina con Garcia Gael Bernal, Berenice Bejo e Renate Reinsve, con 11 mila euro e un totale di 152 mila euro.

