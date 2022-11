CIAK, MI GIRA - GIORNATACCIA IERI PER GLI INCASSI NELLE SALE ITALIANE. L’UNICO DATO DAVVERO POSITIVO È CHE “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ È PRIMO CON 141 MILA EURO - DAVVERO MOLTO DISTANZIATI GLI ALTRI FILM, COME “BLACK ADAM”, SECONDO CON 61 MILA EURO, E “AMSTERDAM” (TERZO) - MI SEMBRA CHIARO CHE IL PUBBLICO ITALIANO SIA TOTALMENTE SCISSO IN DUE TENDENZE DIVERSE. QUELLO PIÙ POPOLARE E PIÙ GIOVANE VA A VEDERE SOLO I GROSSI FILM AMERICANI MENTRE QUELLO SOPRA I 50 E I 60… - VIDEO

toni servillo ficarra e picone la stranezza 2

Marco Giusti per Dagospia

Giornaticcia ieri per gli incassi nelle sale italiane. L’unico dato davvero positivo è che “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo pizzuto e incappottato come Luigi Pirandello in cerca di sei personaggi in cerca d’autore che per fortuna incontra Ficarra e Picone in quel di Agrigento, ieri primo con 141 mila euro, supera i 2 milioni di euro in soli 7 giorni di programmazione, forte anche di 387 sale.

dwayne johnson black adam 1

Davvero molto distanziati gli altri film, ma “Black Adam” col pelatone Dwayne Johnson, secondo ieri con 61 mila euro, supera i 4 milioni di euro. Terzo “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale con un occhio solo e Margot Robbie innamorata di John David Washington, 40 mila euro e un totale di 615 mila euro. Quarto “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Favino e Moretti con 27 mila euro e un totale di 2 milioni e mezzo. E potrebbe anche arrivare ai 3 milioni di euro.

triangle of sadness 8

Agguanta con fatica il quinto posto “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, film Palma d’Oro a Cannes, con 20 mila euro e un totale di 255 mila euro. Ma ricordiamoci che ha solo 68 sale rispetto alle 298 di “Il colibrì”, che significa 52 spettatori a sala per il film svedese rispetto ai 12 spettatori a sala per “Il colibrì” nelle sue 298 sale. Evidentemente sono scelte dei distributori e dei proprietari delle sale, ma è evidente che la crisi delle sale impone scelte che premiano alcuni film e ne affossano molti altri.

donato carrisi io sono labisso

Anche “Io sono l’abisso” di Donato Carrisi, che non ha però superato i 2 milioni di incasso, ma che naviga al nono posto in classifica con 14 mila euro e 2.512 spettatori, è sostenuto dalla Vision con 262 sale, pari a 9 tristissimi spettatori a sala! Francamente un suicidio. La stessa cosa accade per “Dampyr”, mezzo vampiro mezzo uomo ma anche meno di mezzo incasso sperato, ieri con un bottino di 12 mila euro e 2.079 spettatori in 229 sale pari a 9 spettatori. Ahi! Quando il pur non memorabile “Dante” di Pupi Avati, arrivato a oltre il milione e mezzo, raccatta ancora 13 mila euro di incasso e 2926 spettatori in 32 sale, pari a 91 spettatori!

DANTE DI PUPI AVATI

Mi sembra chiaro che, in questi primi mesi di programmazione, il pubblico italiano sia totalmente scisso in due tendenze diverse. Quello più popolare e più giovane va a vedere solo i grossi film americani mentre quello sopra i 50 e i 60 (e sopra 70 e 80) accetta film italiani o con personaggi storici e letterari, Dante, Pirandello, o tratti da opere letterarie, Rea, Veronesi, e interpretati da attori di fiducia, Servillo, Favino, Moretti.

l'ombra di caravaggio 1

Sarà interessante vedere l’arrivo oggi di un film che potrebbe andare molto, molto bene, cioè “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, anche se Scamarcio mi sembra adesso meno amato dal pubblico rispetto a un Favino, che come Caravaggio avrebbe fatto il pieno. Ma già Placido+Caravaggio+Scamarcio potrebbe funzionare.

il mio vicino adolf 3

Vi segnalo che oggi escono anche per il piacere del presidente della Camera Fontana la commedia sentimentale gay americana “Bros” di Nicholas Stiller con Billy Eichner e Luke MacFarlane, che è già stata un bagno di sangue in America, ma che è molto divertente, “Il mio vicino Adolf”, commedia col vicino nazista, e il film dedicato al disagio giovanile e al cyberbullismo “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini con Beppe Fiorello e Massimo Ghini e la influencer ventenne Jenny De Nucci, che ha un seguito clamoroso su Instagram. 1, 2 milioni di followers!

la stranezza 2 ragazzaccio 2 ragazzaccio 1 il mio vicino adolf 2 toni servillo ficarra e picone la stranezza. il mio vicino adolf 1 bros 8 bros 5 bros 3 dampyr 3 dampyr 2 DANTE DI PUPI AVATI DANTE DI PUPI AVATI SERGIO CASTELLITTO PUPI AVATI - DANTE SERGIO CASTELLITTO IN DANTE DI PUPI AVATI dampyr 1 DAMPYR il colibri 3 l'ombra di caravaggio 2 isabelle huppert riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio louis garrel l'ombra di caravaggio. isabelle huppert riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio. isabelle huppert l'ombra di caravaggio io sono l'abisso 6 toni servillo la stranezza io sono l'abisso 5 io sono l'abisso 4 io sono labisso il colibri film il colibri 1 il colibri film amsterdam triangle of sadness 9 triangle of sadness 5 triangle of sadness 6 triangle of sadness 7 amsterdam dwayne johnson black adam 6 black adam. amsterdam toni servillo ficarra e picone la stranezza 1