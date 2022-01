CIAK MI GIRA - IERI BEN 24 MILA EROI MASCHERINATI E VACCINATI SONO ANDATI A VEDERE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, ANCORA UNA VOLTA PRIMO INCASSO ITALIANO, 185 MILA EURO CON UN TOTALE DI 21,4 MILIONI, MENTRE IL SECONDO POSTO SPETTA A “ME CONTRO TE IL FILM: PERSI NEL TEMPO”, 21 MILA SPETTATORI PER 137 MILA EURO CON UN TOTALE DI 1,8 - “MATRIX RESURRECTIONS” È TERZO CON 124 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,5. “BELLI CIAO”, CON TUTTE LE MALEDIZIONI DEL CORRIERE E DI GRAN PARTE DELLA CRITICA È QUARTO CON 122 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

Spider-Man- No Way Home

Ieri ben 24 mila eroi mascherinati e vaccinati sono andati a vedere “Spider-Man: No Way Home”, ancora una volta primo incasso italiano, 185 mila euro con un totale di 21,4 milioni, mentre il secondo posto spetta a “me contro te Il Film: Persi nel tempo”, 21 mila spettatori per 137 mila euro con un totale di 1,8. “Matrix Resurrections” è terzo con 124 mila euro e un totale di 1,5. “Belli ciao”, con tutte le maledizioni del Corriere e di gran parte della critica è quarto con 122 mila euro e un totale di 1,8. Seguono “The King’s Man” con 86 mila euro, “House of Gucci” con 66 mila euro, “Sing 2” con 66 mila euro, “Diabolik” con 33 mila euro, arrivato a 2,4 milioni, l’ottimo “Un eroe” con 22 mila euro. E’ tutto. E è un pianto.

tom holland spider man no way home

Ieri nemmeno Ciro Ippolito è andato al cinema, ha preferito, col bel tempo, una visita da Mastino a Fregene, come ai bei tempi di Walter Chiari e Orson Welles. Che vi devo dire, il cinema da vedere, temo che sia tutto in streaming. Nuovo, nuovissimo e vecchio, anche se, per citare Peter Bogdanovich, non esistono film vecchi e nuovi, solo film che ho visto e che non ho visto.

matrix resurrections

Vale anche per me. Ieri, ad esempio, su Amazon mi sono rivisto, non lo vedevo da quarant’anni, nello smagliante Technicolor di Jack Cardiff, “Pandora” di Albert Lewin con Ava Gardner nel ruolo di Pandora che fa perdere la testa a tutti i maschi, e James Mason come l’Olandese Volante, costretto da una maledizione a girovagare in eterno per i mari a meno che una donna si innamori di lui al punto di perdere la sua stessa vita. Film stravagante, nella scena con l’auto in corsa sulla spiaggia si vede anche il poeta Dylan Thomas.

pio e amedeo belli ciao

Non solo. Man Ray, amico dello stravagante regista, dipinse i quadri del film, penso anche il “finto” De Chirico, e costruì la scacchiera con pedine bianche e rosse che è spesso in bella vista, ora sta a Chicago in un museo col titolo Man Ray Chess Set. E fu il fotografo di scena di Ava. Lei è meravigliosa. A Cardiff che le chiedeva come voleva essere ripresa, i segreti del suo volto e della sua pelle, disse che dava il meglio di sé il primo giorno di mestruazioni. Cardiff si adeguò, pare.

pio e amedeo belli ciao house of gucci