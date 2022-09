CIAK, MI GIRA - IERI, COL BIGLIETTO A 3,5 EURO, SENZA I BAMBINI DA PORTARE AL CINEMA A FORZA, “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO HA RIPRESO IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA CON 59 MILA EURO DI INCASSO E 16.641 SPETTATORI CON 365 SALE. 45 SPETTATORI A SALA. QUINDI L’IDEA DEL CINEMA A 3,5 EURO FUNZIONICCHIA - “MINIONS 2” SCENDE COSÌ AL SECONDO POSTO CON 55 MILA EURO E 16.080 SPETTATORI IN 274 SALE. 58 SPETTATORI A SALA. PIÙ STACCATO AL TERZO POSTO TROVIAMO “L’IMMENSITÀ” CON 48 MILA EURO E 13.614 SPETTATORI IN 301 SALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ieri, col biglietto a 3, 5 euro, senza i bambini da portare al cinema a forza, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio ha ripreso il primo posto in classifica con 59 mila euro di incasso e 16.641 spettatori con 365 sale. 45 spettatori a sala. Quindi l’idea del cinema a 3,5 euro funzionicchia… “Minions 2” scende così al secondo posto con 55 mila euro e 16.080 spettatori in 274 sale. 58 spettatori a sala. Più staccato al terzo posto troviamo “L’immensità” con 48 mila euro e 13.614 spettatori in 301 sale (45 spettatori a sala).

Il “Maigret” depresso che non mangia e non fuma di Patrice Leconte con Gerard Depardieu è settimo con 30 mila euro. Il teen movie di medusa “Un mondo sotto social” è decimo con 22 mila spettatori. Al suo esordio, ma starà in sala solo tre giorni, “E’ stato tutto bello. Storia di Paolino e Pablito” di Walter Veltroni, il documentario su Paolo Rossi è 13° con 5.485 euro di incasso, 1526 spettatori in 157 sale. 10 spettatori a sala. Diciamo che non è proprio un successo.

Dall’America ci arriva un endorsement di Martin Scorsese a “Pearl” di Ti West e Mia Goth, “Il film di Ti West ha un tipo di energia che è molto rara ai giorni d’oggi, spinta da un amore puro e non diluito per il cinema Si sente in ogni fotogramma.” E ancora: “Sono rimasto affascinato. Ho avuto difficoltà ad addormentarmi. Non riuscivo a smettere di guardare”. Ma mi ha colpito di più un’osservazione di Paul Schrader, reduce dal giro dei festival, a cominciare da Venezia, che condivido pienamente.

“Che cosa è accaduto ai buuuhh in sala? Quando prima seguivo i festival di cinema (Cannes in particolare) c’era sempre un segmento di pubblico che dissentiva con i buuhh. Facevano parte del territorio. Non li ho più sentiti in tempi recenti. Ora è tutto artificiosamente sostenuto con standing ovation senza respiro, troppo pubblicizzate da 7- 10 minuti. I buuuhh si sono forse estinti? Mancano a qualcuno?”. Certo che ci mancano i buuhh. Ma se i critici e i cinéphiles più cattivi sono stati sostituiti con pr, agenti, supporter, il gioco del successo o meno di un film in sala è finito.

E infatti si creano non poche confusioni. Va detto che dopo la pandemia, già tornare in sala assieme a Cannes e a Venezia è stata una tale felicità che non ti veniva voglia di fischiare, ma il pubblico di dieci quindici anni fa avrebbe massacrato di fischi, magari anche ingiustamente, la metà dei film che sono invece stati applauditi.

E oggi si cercano le reazioni più vere dosando solo gli applausi, dividendoli tra quelli di cortesia, che un tempo sarebbe stati dei buuhh, e quelli davvero sentiti. E comunque è preferibile un film che divide, che non piace a tutti, che ci fa ragionare. Se piace a tutti e partono applausi per tutti non esiste più una discussione, un dibattito. E ti illudi di aver fatto un grande film. Che poi verrà così poco visto in sala…

