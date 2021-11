BUONE NOTIZIE PER CHI HA PAURA DEGLI AGHI: È IN ARRIVO IL “VACCINO-CEROTTO” ANTI-COVID – IN AMERICA E IN AUSTRALIA STANNO SPERIMENTANDO “HEXAPRO”, UNA LINEA DI “VACCINI PATCH” MONODOSE, CHE MISURANO SOLO 7 MILLIMETRI PER 7 E SONO PIÙ ECONOMICI E FACILMENTE TRASPORTABILI DEI FARMACI DISPONIBILI - IL 10 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE GLOBALE SOFFRE DI BELONEFOBIA (PAURA DELL'AGO) E QUESTO METODO POTREBBE CONVICERE ALMENO UNA PORZIONE DI COLORO CHE NON SI SONO ANCORA IMMUNIZZATI...