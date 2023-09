CIAK, MI GIRA! - IERI LA PROIEZIONE A SORPRESA DELL’ULTIMO FILM DI WOODY ALLEN, “COUP DE CHANCE”, HA INCASSATO 57 MILA EURO COINVOLGENDO 8 MILA SPETTATORI - HA FUNZIONATO MEGLIO IL PIÙ DIFFICILE “IO, CAPITANO” DI MATTEO GARRONE (13 MILA SPETTATORI E 82 MILA EURO) - VINCE LA GIORNATA DI IERI “ASSASSINIO A VENEZIA”: 387 MILA EURO, 54 MILA SPETTATORI - SECONDO POSTO PER IL POTENTE “OPPENHEIMER”, 268 MILA EURO, 33 MILA SPETTATORI, UN TOTALONE DI 23 MILIONI 886 MILA EURO...

Marco Giusti per Dagospia

Lou de Laage - coup de chance di woody allen

Mentre molti di voi si saranno visti sul divano ieri la seconda stagione di “Vita da Carlo” di Carlo Verdone su Paramount, vero appuntamento della giornata, noto che ieri la proiezione a sorpresa in versione originale con sottotitoli di “Coup de chance”, l’ultimo film di Woody Allen, presentata dallo stesso regista al Quattro Fontane di Roma e trasmessa in streaming in molte altre sale italiane ha incassato, al quinto posto in classifica, 57 mila euro coinvolgendo 8 mila spettatori.

Lou de Laage Niels Schneider e woody allen sul set di coup de chance

Ha funzionato meglio insomma il più difficile “Io, capitano” di Matteo Garrone, forte della presentazione di due giorni fa da Papa Francesco, al quarto posto con 82 mila euro e 13 mila spettatori. E va detto che “Coup de chance” era un’anteprima di un solo giorno, visto che il film uscirà regolarmente in sala a dicembre. Magari il cinema di Woody Allen non attrae più il pubblico come una volta, e funzionerà meglio con il pubblico delle vecchie signore di Parioli-Prati-Pinciano tra un paio di mesi, con temperature meno calde.

io capitano 5

Vince anche la giornata di ieri però “Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh per la terza volta nei panni di Hércule Poirot per il suo film, leggo, più wellesiano, Tina Fey, Michelle Yeoh, Kelly Reilly e Riccardo Scamarcio che parla fuori campo e non è degnato nemmeno di un primo piano, 387 mila euro, 54 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 677 mila euro. Pochino…. Secondo posto per il potente “Oppenheimer” di Christopher Nolan, 268 mila euro, 33 mila spettatori, un totalone di 23 milioni 886 mila euro.

io capitano 4

Terzo, ma in molti paesi, come la Francia, è rigorosamente primo e supera il film di Branagh, l’horror “The Nun 2” con 239 mila euro, 30 mila spettatori e un totale di 4, 3 milioni di euro. Al 17° posto con 4 mila euro di incasso e 701 spettatori, troviamo “Una sterminata domenica”, l’opera prima di Alain Parroni premiata a Orizzonti a Venezia.

assassinio a venezia. 7 florence pugh cillian murphy oppenheimer florence pugh cillian murphy oppenheimer assassinio a venezia. 8