CIAK, MI GIRA! IERI QUALCUNO AL CINEMA C’È ANDATO. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È PRIMO CON 203 MILA EURO PER 27 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 22,4 MILIONI DI EURO. LO SEGUE, A SORPRESA, CON 153 MILA EURO E 22 MILA SPETTATORI “KING RICHARD”, INTERPRETATO DA WILL SMITH PIUTTOSTO IN FORMA, PADRE DELLE SORELLE VENUS E SERENA WILLIAMS…

Marco Giusti per Dagospia

KING RICHARD

Diciamo che ieri qualcuno al cinema c’è andato. “Spider-Man: No Way Home” è primo anche ieri con 203 mila euro per 27 mila spettatori e un totale di 22,4 milioni di euro. Lo segue, a sorpresa, con 153 mila euro e 22 mila spettatori “King Richard”, onesto biopic su Richard Williams, interpretato da Will Smith piuttosto in forma, padre delle sorelle Venus e Serena Williams, campionesse di tennis.

Niente di eccezionale, ma ben girato e ben interpretato. In sala ieri, al cinema Caravaggio alle 17 di pomeriggio eravamo in sei. Alla domanda, cosa date la settimana prossima, il gestore ha precisato… se non ci chiudono… “Scream” è terzo con 144 mila euro, ”Me contro te Il Film: Persi nel tempo” con 118 mila euro e un totale di 2, 5, “Belli ciao” sesto con 90 mila e un totale di 2, 5 milioni, “America Latina” ottavo con 80 mila euro.

will smith king richard – una famiglia vincente

Sulle piattaforme, ovviamente, c’è più vita. Ieri sera mi sono visto su Amazon una buona opera prima, “Sigaro al miele”, diretto dalla franco-algerina Karim Aimouz e interpretato dalla giovanissima Zoe Adjani, bravissima nipote di Isabella Adjani, nei panni di una ragazza di origini berbere che cresce in Francia, a Neuilly, nei primi anni ’90, cercandosi di staccare dalla rigidità della famiglia.

Ma, mentre lei cerca la sua strada coi ragazzi, con una serie di incontri abbastanza insoddisfacenti se non negativi, sarà la madre, Amira Casar, a liberarsi dalla famiglia per tornare a Algeri come medico in mezzo agli attacchi terroristici.

will smith king richard

Su Amazon fanno parecchi film buoni, come “A l’abordage” di Guillaume Brac, presentato alla Berlinale del 2020, delizioso racconto della vacanza estiva di tre ragazzi francesi, due neri e uno bianco, in provincia. Sarebbe da vedere anche “Respect” di Liesl Tommy, biopic su Aretha Frankyn, interpretata da Jennfer Hudson, con Forrest Whitaker, Marion Wayans.

will smith king richard will smith king richard 2 WILL SMITH KING RICHARD king richard