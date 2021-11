CIAK MI GIRA! - GLI INCASSI DI IERI VEDONO ANCORA “ETERNALS” DI CHLOÉ ZHAO IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON 286 MILA EURO E UN TOTALONE DI 5,1 MILIONI. MICA MALE. SECONDO “ZLATAN” CON 136 MILA E TERZO “THE FRENCH DISPATCH” DI WES ANDERSON CON 116 MILA, E OGGI MI SONO RIPROMESSO DI VEDERLO. “FREAKS OUT”, COME SAPETE, È SCIVOLATO DA GIOVEDÌ AL QUARTO POSTO. IERI È ANDATO DAVVERO MALE CON 53 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,9. DUBITO CHE SI RIPRENDA… -VIDEO

eternals 1

Marco Giusti per Dagospia

Gli incassi di ieri vedono ancora “Eternals” di Chloé Zhao in testa alla classifica con 286 mila euro e un totalone di 5,1 milioni. Mica male. Secondo “Zlatan” con 136 mila e terzo “The French Dispatch” di Wes Anderson con 116 mila, e oggi mi sono ripromesso di vederlo. “Freaks Out”, come sapete, è scivolato da giovedì al quarto posto. Ieri è andato davvero male con 53 mila euro e un totale di 1,9.

cry macho

Dubito che si riprenda. Nella top five francese, invece, dominata da “Eternals” e da “Aline”, il biopic di Valerie Lemercier sulla vita di Celine Dion, spunta “Cry Macho” di e con Clint Eastwood al quinto posto, ma non “Tre piani” di Nanni Moretti. Anche se, devo dire, leggo critiche piuttosto buono sui tweets degli spettatori francesi. Segno che è piaciuto. Temo che sia qualcosa l’ultima battaglia della cinefilia quella che si sta combattendo eroicamente nelle sale parigine contro il nefasto dominio di Netflix e delle serie.

tre piani

Cresciuto a Raoul Walsh, George Cukor, Nicholas Ray, Roberto Rossellini trovo un po’ bizzarro che spetti a Nanni Moretti condurre difendere l'ultima trincea. Alla faccia della cinefilia vi segnalo che su Disney+ e su Prime è arrivato il potente giocattolone Marvel “Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli” di Destin Daniel Cretton con Simu Liu e Awkafina uno dei film più visti della stagione con 430 milioni di dollari di incasso al settimo posto globale Altro film da vedere nel weekend.

JUMANJI THE NEXT LEVEL

Su Netflix trovate anche il bellissimo film brasiliano “7 prisioneiros” di Alexandre Moratto, passato anche a Venezia, altra storia violenta di favelas e di gang, ma con grandi riconoscimenti critici. Ha 97% di gradimento su Rotten Tomatoes. Imperdibile. Su Netflix è primo in classifica “Jumanji, the Next Level” di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black. Sembra chge non sia affatto male.

angelina jolie eternals angelina jolie eternals shang chi and the legend of the ten rings zlatan il film su ibrahiimovic zlatan il film su ibrahiimovic zlatan il film su ibrahiimovic 2 cry macho cry macho, il film di clint eastwood 2 cry macho, il film di clint eastwood 5 aline celine dion aline freaks out di gabriele mainetti 9 freaks out di gabriele mainetti 11 FREAKS OUT. FREAKS OUT The French Dispatch 3 The French Dispatch 2 The French Dispatch eternals shang chi

tre piani 1 nanni moretti tre piani. JUMANJI THE NEXT LEVEL