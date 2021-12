CIAK, MI GIRA! - GLI INCASSI NATALIZI DEI FILM IN SALA, ASPETTANDO INTOPPI, TAMPONI E NUOVE RESTRIZIONI DELL’ULTIMA ORA, PROCEDONO COME PREVISTO. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” DOMINA LA SITUAZIONE ANCHE IERI CON 853MILA EURO DI INCASSO GIORNALIERO, CHE FANNO 13 MILIONI DI EURO TOTALI, CONTRO I 177 MILA DI “HOUSE OF GUCCI E GLI 85 MILA EURO DI “DIABOLIK”, ARRIVATO A 985 MILA TOTALI. IN TUTTO IL MONDO IL FILM SULL’UOMO RAGNO È SESTO NEGLI INCASSI DELLA STAGIONE CON 638 MILIONI DI DOLLARI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

tom holland zendaya spider man no way home

Gli incassi natalizi dei film in sala, aspettando intoppi, tamponi e nuove restrizioni dell’ultima ora, procedono come previsto. “Spider-Man: No Way Home” da noi domina la situazione anche ieri con 853mila euro di incasso giornaliero, che fanno 13 milioni di euro totali, contro i 177 mila di “House of Gucci”, arrivato a 2 milioni totali, agli 85 mila euro di “Diabolik”, arrivato a 985 mila totali e ai 72 mila euro della commedia con Siani e De Sica “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, 72 mila euro ieri per un totale di 816 mila euro.

In tutto il mondo “Spider-Man” è sesto negli incassi della stagione con 638 milioni di dollari.

miriam leone luca marinelli diabolik luca marinelli diabolik miriam leone eva kant in diabolik dei manetti bros chi ha incastrato babbo natale house of gucci tom holland spider man no way home JEREMY IRONS - HOUSE OF GUCCI Spider-Man- No Way Home