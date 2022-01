CIAK MI GIRA - GLI INCASSI? QUASI MEGLIO NON SAPERLI. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” IERI ERA ANCORA PRIMO, MA CON SOLO 61 MILA EURO, ANCHE SE CON UN TOTALE DI 22 MILIONI. “MATRIX RESURRECTIONS” È PASSATO AL SECONDO POSTO, “BELLI CIAO” È TERZO. RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA TUTTI O QUASI PERDONO QUALCOSA COME IL 70% - NON SO SE HA ANCORA SENSO TENERE APERTE DELLE SALE CHE DI FATTO SONO PIÙ O MENO VUOTE. CAPISCO L’IDEA DI DRAGHI DI FAR FINTA CHE LE COSE STIANO ANDANDO COME ANDAVANO A NOVEMBRE. NON È COSÌ…

Marco Giusti per Dagospia

tom holland spider man no way home

Gli incassi? Quasi meglio non saperli. Pensate solo che “Spider-Man: No Way Home” ieri era ancora primo, ma con solo 61 mila euro, anche se con un totale di 22 milioni. “Matrix Resurrections” è passato al secondo posto, ma con 46 mila euro di incasso e un totale di 1,9, “Belli ciao” invece è terzo con 42 mila euro e un totale di 2, 3 milioni. Rispetto alla settimana scorsa tutti i film o quasi perdono qualcosa come il 70%.

matrix resurrections

E domani, nel vuoto delle sale, escono ben cinque film al cinema, “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo, forse non molto aiutato dallo scambio di insulti tra uno dei fratelli, Fabio, e uno spettatore che non era un loro fan, ”True Mothers” di Naomi Kawase, “Scream” di Matt Bettinelli-Olpin, il potente “King Richard” di Reinaldo Marcus Green con Will Smith e l’allegrissimo “E’ andato tutto bene” con Sophie Marceau che aiuta il vecchio padre malato André Dussolier con l’autanasia. Aiuto!

true mothers

Qui nulla va bene. Non so se ha ancora senso tenere aperte delle sale che di fatto sono più o meno vuote. Capisco l’idea di Draghi di far finta che le cose stiano andando come andavano a novembre. Non è così. Lo sappiamo bene tutti. Chi lo può fare è già chiuso in casa.

scream

Come diceva Samuel L. Jackson, la pandemia ci ha insegnato quanti passi dividono il nostro divano dal frigorifero. Vi consiglio però di non perdere “West Side Story” di Spielberg in sala, magari dopo aver visto la prima meravigliosa versione firmata da Robert Wise e Jerome Robbins su Amazon (solo 4 euro in più).

titane

In tv, però, fatemi dire che sono troppi i film italiani brutti o molto brutti che passano tra Amazon e Netflix. “Quattro metà” con Ilenia Pastorelli e Matilde Gioli era invedibile. Meglio buttarsi sui vecchi film di Amazon o sui film d’autore su Mubi. O su My Movies, dove trovate a 4 euro “Titane” di Julia Ducournau, mentre “Tre piani” di Nanni Moretti naviga sugli 11 euro su Amazon.

