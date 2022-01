6 gen 2022 13:10

CIAK, MI GIRA - INCASSI? LA SITUAZIONE È STAZIONARIA. “SPIDER-MAN: N WAY HOME” SEMPRE IN TESTA, IERI CON 250 MILA EURO PER UN TOTALE DI 21 MILIONI DI EURO, “ME CONTRO TE IL FILM: PERSI NEL TEMPO” SECONDO CON 185 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,5, TERZO, IN RISALITA DI UNA POSIZIONE, “BELLI CIAO”, CON PIO E AMEDEO…