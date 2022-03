CIAK, MI GIRA - INCASSUCCI IERI, COME ERA PREVEDIBILE, PER TUTTI I FILM. PURE IL POTENTE "THE BATMAN" È PRIMO CON 159 MILA EURO, DU' SPICCI PROPRIO, PER UN TOTALE DI 7 MILIONI DI EURO. SECONDO "UNCHARTED", TERZO "BELFAST" - AL DI LÀ DEGLI INCASSI, IL CINEMA ITALIANO DOVREBBE FARE UNA ATTENTA RIFLESSIONE SU DOVE PENSA DI ANDARE. STIAMO PRODUCENDO UNA MASSA DI FILM INVEDIBILI. IL PUBBLICO, MALGRADO COVID E GUERRA, CI SAREBBE PURE, PENSIAMO A "ENNIO". QUELLO CHE MANCA SONO I FILM - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Incassucci ieri, come era prevedibile, per tutti i film. Pure il potente "The Batman" con Robert Pattinson e Zoe Kravitz è primo con un modesto incasso, 159 mila euro, du' spicci proprio, per un totale di 7 milioni di euro. Nel mondo "The Batman" è arrivato a 465 milioni di dollari.

Di questi 135 sono quelli americani, ma vediamo che ha incassato 17 in Uk, 8,8 in Brasile, dove in quanto a corruzione alla Gotham City non scherzano, 4,7 in Germania, 10 in Messico, 8,5 in Australia, 3,5 in India, 7,9 in Francia.

E questa settimana dovrebbe uscire in Cina, Covid permettendo.

Secondo posto in Italia per "Uncharted" con Tom Holland con 19 mila euro per un totale di 5,6 milioni, terzo "Belfast" con 18 mila e un totale di 1,2, quarto per "C'era una volta il crimine" di Max Bruno con 15 mila euro e un totale di 314 mila euro.

Chiude la classifica il bellissimo documentario animato olandese "Flee", candidato a tre Oscar, con 3.227 e un totale di 39 mila euro.

Al di là degli incassi, il cinema italiano dovrebbe fare una attenta riflessione su cosa sta producendo e dove pensa di andare.

Stiamo producendo una massa di film invedibili che non possono smuovere il pubblico dal divano di casa, dove non corre rischi e vede, se cerca bene, film e serie decenti. Il pubblico, malgrado covid e guerra, ci sarebbe pure, pensiamo a "Ennio". Quello che manca sono i film.

