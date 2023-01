CIAK, MI GIRA - INCASSUCCI? PURE PEGGIO. QUASI BRICIOLE. CHE VI DEVO DIRE? ANCHE “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON, SEMPRE PRIMO, SPROFONDA IN QUESTE GIORNATE DI GENNAIO, IERI CON 167 MILA EURO - SECONDO “LE OTTO MONTAGNE” DI FELIX VAN GROENINGEN CON BORGHI & MARINELLI, 47 MILA EURO, CON 3,9 MILIONI TOTALI, UNO DEI POCHI FILM ITALIANI CHE ESCE A TESTA ALTA DALLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA NATALIZIA - “GRAZIE, RAGAZZI” DI RICCARDO MILANI CON ANTONIO ALBANESE, È SOLO TERZO CON UN DELUDENTE 45 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

MEGAN

Incassucci? Pure peggio. Quasi briciole. Che vi devo dire? Anche “Avatar: la via dell’acqua” di James Cameron, sempre primo, sprofonda in queste giornate di gennaio, ieri con 167 mila euro, 18 mila spettatori, e un totale di 38,3 milioni di euro. In America manterrà ancora il suo primato questa settimana con “M3GAN” al secondo posto, per nulla preoccupati dell’arrivo dei nuovi film, la cafonata “Plane” con Gerard Butler e il reboot di “House Party”, ma qui sta davvero scendendo parecchio.

antonio albanese grazie ragazzi 1

Secondo posto non alla nuova commedia italiana “Grazie, ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese, ovviamente remake di un film francese, come se non sapessimo proprio cosa sono le commedie, ma a “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con Borghi&Marinelli, 47 mila euro, 7 mila spettatori, con 3, 9 milioni totali, uno dei pochi film italiani che esce a testa alta dalla programmazione cinematografica natalizia.

luca argentero i migliori giorni

“Grazie, ragazzi” è solo terzo con un deludente 45 mila euro, seguito da “M3GAN”, l’horror della Blumhouse, a 43 mila euro, e un totale di 1, 2, “Tre di troppo" con 32 mila euro, e un totale di 3, 2, “I migliori giorni” di Leo e Bruno, che non ha mai dato segni di miglioramento nel box office, è settimo con 20 mila euro e un totale di 1, 3.

tirailleurs 1

Tra i film D’arte “Close” di Lukas Dhont rimane il più visto con 9 mila euro e un totale di 207 mila euro. In Francia i dati della scorsa settimana vedono, dietro “Avatar 2” che vanta 1 milione e 632 mila spettatori e 111 milioni di dollari, e “Tirailleurs” con Omar Sy con 456 mila spettatori, i nostri “Caravaggio” e “Nostalgia” all’ottavo e al nono posto con 70 mila e 66 mila spettatori.

In totale “Caravaggio”, anzi “Caravage” di Michele Placido tocca i 165 mila spettatori, che da noi è l’incasso diciamo di “M3GAN”. Onorevole, su. In Cina, la notizia non è solo che “Avatar 2” sia arrivato a 200 milioni di dollari, con il Covid si temeva molto peggio, ma che al film di Cameron sono stati concessi altri 30 giorni di programmazione.

SUZUME

In Giappone, invece, il potente anime sul basket “The First Slam Dunk”, alla sua sesta settimana, continua a piacere molto più di “Avatar 2”, e ha raggiunto i 56 milioni di dollari, seguito da un altro potente anime, “Suzume” di Makoto Shinkai, che sta in cartellone da ben sette settimane con un totale di 81 milioni di dollari e si vedrà in Europa in aprile. “Avatar 2” è solo terzo. E molto staccato. Prendiamo esempio…

SUZUME SUZUME SUZUME

