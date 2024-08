CIAK, MI GIRA! - INCASSUCCI QUESTO FERRAGOSTO. TROPPO CALDO ANCHE PER FARCI VENIRE L’IDEA DI ANDARE AL CINEMA. "ALIEN: ROMULUS", HA INCASSATO IERI 171 MILA EURO, 20 MILA SPETTATORI IN 222 SALE, PENSAVO FUNZIONASSE MEGLIO - SECONDO POSTO PER "DEADPOOL & WOLVERINE", 147 MILA EURO, 17 MILA SPETTATORI IN 218 SALE - AL TERZO POSTO TROVIAMO ANCORA "INSIDE OUT 2" CON 77 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Incassucci questo Ferragosto. Troppo caldo anche per farci venire l’idea di andare al cinema. E’ primo l’ottimo “Alien: Romulus”, settimo Alien originale (sì, “Alien 2” di Ciro Ippolito non va proprio preso in considerazione), prodotto da Ridley Scott, ma diretto da Fede Alvarez con Caille Spaeny, Spike Fern, Isabela Merced, Archie Renaux. Ha incassato ieri 171 mila euro, 20 mila spettatori in 222 sale, per un totalino, in due giorni, di 464 mila euro. Pensavo funzionasse meglio.

Secondo posto per “Deadpool & Wolverine” con Hugh Jackman e Ryan Reynolds, 147 mila euro, 17 mila spettatori in 218 sale per un totale di tutto rispetto di 15 milioni, 220 mila euro. Anche in America è ormai secondo con 5, 2 milioni di dollari contro i 5, 4 milioni di di dollari della commedia con Blake Lively “It Ends With Us”. Il totale americano di “Deadpool” è di 512 milioni di dollari che diventa un miliardo 48 milioni globali. Al terzo posto da noi troviamo ancora “Inside Out 2” con 77 mila euro, 10 mila spettatori in 216 sale per un totalone di 45 milioni 254 mila euro.

Quarto posto per il thriller “Trap” di M. Night Shyamalian con Josh Hartnett, 71 mila euro, 9 mila spetttaori in 210 sale per un totale di poco più di un milione di euro. In America è quinto con 724 mila dollari due giorni fa con un totale di 31 milioni di dollari che diventano 47 milioni globali.

La new entry comica italiana, “Ricomincio da taaac”, secondo film del Milanese Imbruttito, scritto e diretto da da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, con Germano Lanzoni e Valerio Airò, si ferma al quinto posto con 31 mila euro, 5 mila spettatori in 158 sale. Si pensava meglio. Al sesto posto il fumettoso “Borderlands” di Eli Roth con Cate Blanchett, tratto da un videogioco, 17 mila euro, 2.230 spettatori con un toitale di 328 mila euro.

Non ci sono proprio andati. Settimo posto per “Twisters” di lee Isaac Chung con Glen Powell e Daisy Edgar Jones, 10 mila euro, 1.391 spetttaori e un totale di 1 milione 412 mila euro. In America è terzo con 1, 4 milioni con un totale di 227 milioni di dollari che diventano 315 globali.

