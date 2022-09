CIAK, MI GIRA! INUTILE SPERARE DI SUPERARE “MINIONS 2” CHE VINCE ANCHE NELLA GIORNATA DI SABATO, CON 200 MILA EURO D’INCASSO, 27.762 SPETTATORI IN 343 SALE E UN TOTALONE DI 13, 1 MILIONE DI EURO. MICA MALE. “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO LO INSEGUE IERI CON 116 MILA EURO DI INCASSO. TERZO POSTO PER.. – DISASTRO PER “UN MONDO SOTTO SOCIAL”

Marco Giusti per Dagospia

Inutile sperare di superare “Minions 2” nel weekend. “Minions2” vince anche nella giornata di sabato, con 200 mila euro d’incasso, 27.762 spettatori in 343 sale e un totalone di 13, 1 milione di euro. Mica male… “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio lo insegue ieri con 116 mila euro di incasso, 16.686 spettatori fedeli, ma con ben 447 sale, e un totale di 806 mila euro. Farà l’incasso di “Nostalgia” di Martone…

Terzo posto per “DC League of Superpets” con 116 mila euro, 17.636 spettatori in 317 sale e un totale di 1,5 milioni. “L’immensità” di Emanuele Crialese con penelope Cruz è solo quarto 97 mila euro, 14.263 spettatori in 345 sale, non poche, e un totale in tre giorni di 165 mila euro. “Maigret” di Patrice Leconte con Gerard Depardieu è settimo con 79 mila euro, 11 393 spettatori in 194 sale.

Disastro per “Un mondo sotto social” di medusa, decimo con 35 mila euro e 5 mila spettatori. “Bentu” del sardo Salvatore Mereu, bellissimo e poetico film sul ruolo del vento nella raccolta del grano, è 17° con 5 mila euro, 733 spettatori in 8 sale. Quindi 90 spettatori a sala… Intanto in America è uscito il kolossal per ragazze che menano “The Woman King” con Viola Davis, 50 milioni di dollari di budget, con un venerdì da 6 milioni e 850 mila dollari.

