7 dic 2021 10:45

CIAK, MI GIRA! - INUTILE SPIEGARVI QUANTO SIANO STATI MISERABILI GLI INCASSI DI IERI. “ENCANTO” DELLA DISNEY È PRIMO CON 65 MILA EURO PER UN TOTALE DI 3, 1, “CRY MACHO” DI CLINT EASTWOOD 31 MILA EURO CON UN TOTALE DI 399 MILA EURO, SECONDO “GHOSTBUSTERS: LEGACY” CON 19 MILA EURO E UN TOTALE DI 2,2. VABBÉ - IN INGHILTERRA È PRIMO “HOUSE OF GUCCI” CON 1,9 MILIONI DI DOLLARI. IL TOTALE GLOBALE È GIÀ DI 68 MILIONI DI DOLLARI. ANCHE SE IL FILM NON È PIACIUTO ALLA CRITICA, HA TROVATO IL SUO PUBBLICO…