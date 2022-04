CIAK, MI GIRA - “ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE” È ANCORA SALDAMENTE PRIMO NELLA GIORNATA DI IERI, FORTE DI 300 MILA EURO DI INCASSO E UN TOTALE DI BEN 5 MILIONI DI EURO (NON MALE…), MENTRE IL NUOVO FILM DI PIERACCIONI IN VERSIONE PRETE, “IL SESSO DEGLI ANGELI”, SUPERA CON 88 MILA EURO E UN TOTALE DI 142 MILA EURO (NON GRANCHÉ…) I VICHINGHI UN PO’ COLTI MA MOLTO COATTI DI “THE NORTHMAN” – “GLI IDOLI DELLE DONNE” CON LILLO E GREG LO TROVATE AL NONO POSTO CON 7MILA EURO. MAH! - VIDEO

Incassi – 23 aprile 2022

Marco Giusti per Dagospia

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

“Animali fantastici – I segreti di Silente” è ancora saldamente primo nella giornata di ieri, forte di 300 mila euro di incasso e un totale di ben 5 milioni di euro (non male…), mentre il nuovo film di Pieraccioni in versione prete, “Il sesso degli angeli” con Sabrina Ferilli, Marcellino Monte e, soprattutto, il grande Ceccherini, supera con 88 mila euro e un totale di 142 mila euro (non granché…) i vichinghi un po’ colti ma molto coatti di “The Northman” di Robert Eggers, mischione della storia di Amleto pre-Shakespeare e del mito delle valkirie con l’atletico Alexander Skarsgard che mena parecchio, salta qualsiasi staccionata e ulula alla luna e la bionda streghetta Anya Taylor Joy, rimasto terzo con 77 mila euro e un totale di 140 mila euro.

LEONARDO PIERACCIONI - IL SESSO DEGLI ANGELI

Quarto posto per “The Lost City” con Channing Tatum e Jennifer Lopez con 56 mila eruo e un totale di 88 mila euro, quinto per “Sonic 2 – Il film” con 46 mila euro e un totale di 2, 8 milioni. Al sesto posto troviamo il sofisticato “Finale a sorpresa” con Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez che cercano di fare un film, 35 mila euro e un totale di 58 mila euro.

penelope cruz competencia oficial finale a sorpresa

C’è andato ieri Ciro Ippolito e la pensa come me, film ambizioso ma non così divertente e riuscito. Però si vede. Certo.

Soprattutto quando i premi di Venezia e Cannes vengono triturati in un marchingegno mangiapremi.

E’ la scena di maggior culto, ma anche di maggiore imbarazzo, sembra ideata da qualche regista italiano rosicone (Ce ne sono parecchi).

alexander skarsgard the northman

Settimo posto per il cartoon “Hopper e il tempio perduto”, rimasto a 16 mila euro. “Gli idoli delle donne” con Lillo e Greg lo trovate al nono posto con 7 mila euro e un totale di 253 mila euro. Mah!

