Marco Giusti per Dagospia

Dragon Ball Super: Super Hero

“Dragon Ball Super Super Hero” si avvia a diventare il campione della settimana con altri 257 mila euro per un totale di 633 mila euro, ma “Siccità” di Paolo Virzì con Silvio Orlando che esce dal carcere, Valerio Mastandrea tassinaro che si addormenta al volante e Tommaso Ragno che pensa di essere un influencer in una Roma desolata priva d’acqua, secondo con 222 mila euro e un totale di 458 mila euro, non è più così lontano. Come numero di spettatori siamo a 35.596 contro 31.278.

siccita di paolo virzi 4

Per un film italiano di questi tempi, è un buon risultato che potrebbe portare “Siccità” presto al milione di spettatori. E’ riuscito anche a staccare la riedizione di “Avatar” di James Cameron, terzo con 220 mila euro e 26.630 spettatori e un totale di 2, 4. Al quarto posto troviamo il thriller fantascientifico “Dont Worry, Darling” di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles, 145 mila euro e un totale di 1,4 milione. Sale al quinto posto “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto che fa Boccaccio e Mastelloni in versione Papa, 143 mila euro per un totale di 248 mila euro.

Dragon Ball Super: Super Hero

Sesto posto per il potente horror “Smile”, opera prima di Parker Finn con Sosie Bacon che ha esordito venerdì in America al primo posto negli incassi con 8, 2 milioni di dollari avviandosi a un weekend da 19-20 milioni di dollari. Qui ha incassato ieri 137 mila euro per un totale di 258 mila euro, ma è il film da vedere, visto che ha un altissimo gradimento da parte della critica americana, 82% su Rotten Tomatoes, e sembra una bella novità.

james cameron avatar 4

Settimo posto per il giallo “Omicidio nel West End” con Saoirse Ronan e Sam Rockwell, 97 mila euro per un modesto 174 mila euro finale. “Minions2” forte dei suoi 14,2 milioni di euro totali è scivolato all’ottavo posto con 79 mila euro. Sempre prima, però, della commedia italiana “Tutti a bordo” con Giovanni Storti e Stefano Fresi, 64 mila euro per 95 mila euro.

