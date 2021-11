CIAK, MI GIRA! - “ETERNALS” TRIONFA ANCHE DI LUNEDÌ SUGLI SCHERMI ITALIANI, E NON SOLO, VISTO CHE IERI INCASSA 270 MILA EURO ARRIVANDO A UN TOTALE ITALIANO DI 4 MILIONE 131 MILA EURO. MA È INTERESSANTE ANCHE L'ANDAMENTO DI “FREAKS OUT”, IERI SECONDO CON 43 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,7 MILIONI, PERCHÉ ALLA SUA SECONDA SETTIMANA, INVECE DI SCENDERE, STA ANDANDO IN SALITA. SEGNO CHE C’È UN PASSA PAROLA RIGUARDO AL FILM…

Marco Giusti per Dagospia

“Eternals” trionfa anche di lunedì sugli schermi italiani, e non solo, visto che ieri incassa 270 mila euro arrivando a un totale italiano di 4 milione 131 mila euro.

FREAKS OUT.

Ma è interessante anche l'andamento di “Freaks Out”, ieri secondo con 43 mila euro e un totale di 1,7 milioni, perché alla sua seconda settimana, invece di scendere rispetto agli incassi della prima, sta andando in salita. Segno che c’è un passa parola riguardo al film.

Ovvio che la vicinanza di “Eternals”, cioè di un film di supereroi così forte non lo aiuta, ma vediamo come potrà procedere nei prossimi giorni.

