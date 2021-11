CIAK, MI GIRA! - “ETERNALS” VIAGGIA SEMPRE ALTO, IERI ERA PRIMO CON 138 MILA EURO, MA DEVO DIRE CHE “THE FRENCH DISPATCH” LO TALLONA DA VICINO, IERI A 118 MILA EURO E UN MILIONE DI EURO TOTALI. A SEGUIRE TROVIAMO “ZLATAN”, “ZAPPA” E “PER TUTTA LA VITA”. SOLO SESTO “FREAKS OUT”, ORMAI FUORI DAI GIOCHI. OGGI ESCONO IL MUSICAL DI LEOS CARAX “ANNETTE” CON ADAM DRIVER E MARION COTILLARD, “IL POTERE DEL CANE” DI JANE CAMPION… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Eternals” di Chloe Zhao viaggia sempre alto, ieri era primo con 138 mila euro, ma devo dire che “The French Dispatch” lo tallona da vicino, ieri a 118 mila euro e un milione di euro totali.

A seguire troviamo “Zlatan”, 78 mila euro, “Zappa”, 45 mila e “Per tutta la vita” di Paolo Costella 40 mila. Solo sesto “Freaks Out” a 37 mila, ormai fuori dai giochi. Si è mosso bene, nei limiti di questi incassi piuttosto poveri, la riedizione-restauro di “Mulholland Drive”, ottavo con 24 mila euro.

Oggi escono il musical di Leos Carax “Annette” con Adam Driver e Marion Cotillard, “Il potere del cane” di Jane Campion, premiato a Venezia per la miglior regia, il potente “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier, tra i papabili all’Oscar per il miglior film straniero, “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, il terribile romanticone “Promises” di Amanda Stehers con Pier Francesco favino che si innamora della rossa Kelly Reilly.

Sono usciti anche piccoli film interessanti, come “Querido Fidel”, opera prima di Viviana Calà con Gianfelice Imparato che fa il Comandante cubano amico di Fidel a Napoli, premiato a Bifest di Bari sia per la regia sia per il miglior attore, e “Atlantide”, film d’arte di Yuri Ancarani già presentato a Venezia.

