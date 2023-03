CIAK, MI GIRA - “JOHN WICK 4” SI PORTA A CASA IN ITALIA ALTRI 196 MILA EURO. L’UNICO POSTO DOVE HA FUNZIONATO MENO DEL CAMPIONE NAZIONALE È LA FRANCIA: IL CINEMA FRANCESE È RIUSCITO A RICOMPATTARSI CON FILM CHE HANNO RIPORTATO GLI SPETTATORI IN SALA. LA STESSA OPERAZIONE SAREBBE STATA POSSIBILE DA NOI, COME DIMOSTRANO I SUCCESSI DI “LA STRANEZZA”, “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” E “LE OTTO MONTAGNE" SE I PRODUTTORI AVESSERO PUNTATO DI PIÙ A FILM POPOLARI INTELLIGENTI E ALLA COSTRUZIONE DI STAR NAZIONALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Anche ieri, nella miseria degli incassi del lunedì, “John Wick 4” di Chad Stahelski con Keanu Reeves pronto per la pensione si porta a casa in Italia altri 196 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 2, 3 milioni di euro. Il problema adesso, avendo incassato 137 milioni di dollari in tutto il mondo, è che la Lionsgate vorrebbe fare il “John Wick Chapter V” e non sanno bene come farlo. Magari con il personaggio di Akira, la ragazza in cerca di vendetta, e il Bowery King di Laurence Fishburne.

L’unico posto dove “John Wick 4” ha funzionato meno del campione nazionale è la Francia, dove nel weekend “Sur les chemins noirs” con Jean Dujardin montanaro in solitaria ha avuto più spettatori, 370 mila, di “John Wick 4”, 359 mila. E in Francia stanno per lanciare la nuova attesissima versione di “I tre moschettieri” con François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmai e Eva Green.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Dopo la batosta dell’anno scorso, il cinema francese è riuscito a ricompattarsi con una serie di film di genere che hanno riportato gli spettatori al cinema. Devo dire che la stessa operazione sarebbe stata possibile anche da noi, come dimostrano i successi di film come “La stranezza” con Servillo e Ficarra&Picone, “L’ultima notte di Amore” con Favino, “Le otto montagne” con Borghi e Marinelli se i produttori avessero puntato ancora di più a thriller, polizieschi, film popolari intelligenti e alla costruzione di star nazionali.

everything everywhere all at once 1

Al secondo posto della top ten di ieri, non staccato, ma staccatissimo, troviamo “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh con 29 mila euro, 4.623 spettatori e un totale di 2,2 milioni. Terzo posto per “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino poliziotto a Milano, 26 mila euro, 4.455 spettatori e un totale di 2, 5. Segue “The Whale” con Brendan Fraser con 21 mila euro, 3.447 spettatori e un totale di 3, 1 milioni di euro.

STRANIZZA D AMURI

“Shazam! Furia degli dei” è addirittura quinto con 18 mila euro, 3.012 spettatori e un totale di 1, 3 milioni. Sale al sesto posto “Stranizza d’amuri”, opera prima di Beppe Fiorello su un caso di cronaca criminale nella Sicilia del 1983, 16.731 euro, 2.744 spettatori e un totale di 214 mila euro. “Creed III” con Michael Jordan e Jonathan Majors, che è appena finito al gabbio per molestie sessuali (e a me sembrava un attore sofisticato…), è settimo con 16 mila euro, e un totale di 6, 6 milioni.

Armageddon Time

Tra le new entries della settimana scorsa vedo che “Il viaggio leggendario” viaggia poco con 15 mila euro, 2.651 spettatori e un totalino di 343 mila euro. Mentre “Armageddon Time” di James Gray con Anne Hathaway e Jeremy Strong non si schioda dal decimo posto, 10 mila euro, 1.874 spettatori e un totale di 156 mila euro. Floppissimo.

