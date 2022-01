CIAK, MI GIRA! “IL LUPO E IL LEONE” MANGIANO IN UN SOLO BOCCONE IL POVERO UOMO RAGNO NELLA PRIMA GIORNATA BUONA DEL BOX OFFICE DELLA SETTIMANA: IERI IL FILM, GRAZIE AI RAGAZZINI, INCASSA 220MILA EURO CON 33MILA SPETTATORI ALLA FACCIA DI “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, SECONDO CON 173MILA EURO E 23MILA SPETTATORI, PER UN TOTALE ITALIANO PERÒ DI 23 MILIONI DI EURO. TERZO POSTO PER “KING RICHARD” E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Il lupo e il leone” mangiano in un solo boccone il povero Uomo Ragno nella prima giornata buona del box office della settimana. Così, ieri, “Il lupo e il leone”, grazie ai ragazzini, incassa 220 mila euro con 33 mila spettatori alla faccia di “Spider-Man: No Way Home”, secondo con 173 mila euro e di 23 mila spettatori, per un totale italiano però di 23 milioni di euro. Terzo posto per “King Richard – Una famiglia vincente” con 125 mila euro per un totale di 709 mila euro.

Quarto “Scream” con 105 mila euro per un totale di 629 mila. “Me contro te” è sesto con 76 mila euro per un totale di 2,8 milioni, “America Latina” dei fratelli D’Inncenzo settimo con 56 mila euro per un totale di 408 mila euro. “Belli ciao” con Pio e Amedeo solo nono con 50 mila euro e un totale di 2, 7.

In America “Scream”, venerdì primo con 3,7 milioni di dollari e un totale globale di 59 milioni di dollari, supera, ma non moltissimo “Spider-Man: No Way Home”, venerdì secondo con 3,5, con un totale globale mostruoso di 1 miliardo 636 milioni di dollari. Preparatevi perché questa settimana arriva “Nightmare Alley” di Guillermo Del Toro, che non è stato un successo di pubblico, ma vanta grandi critiche e l'appoggio di Martin Scorsese, “Disturbante, ma esilarante allo stesso tempo. Questo è quello che l’arte può fare”.

