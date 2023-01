CIAK, MI GIRA - “ME CONTRO TE IL FILM: MISSIONE GIUNGLA”, SEGUITA A MANTENERE IL PRIMO POSTO CON 153 MILA EURO PER UN TOTALE DI 2, 8 MILIONI DI EURO. AL SECONDO POSTO, NOVITÀ! “BABYLON” DI DAMIEN CHAZELLE COL SUO CARICO DI ORGE, ORGETTE, PIPPE, MEZZE PIPPE E BOTTIGLIE DI CHAMPAGNE INFILATE NON VI DICO DOVE RIESCE A SUPERARE “AVATAR 2” CON 96 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,1 MILIONE. NON SARÀ LA GRANDE RIMONTA SPERATA, VISTO CHE IL BUDGET È DI 78 MILIONI DI DOLLARI, PERÒ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Come va il box office italiano? Insomma… “Me contro Te Il film: Missione giungla”, il quarto film dei due youtuber di Partinico Sofie e Lui seguita a mantenere il primo posto con 153 mila euro (lo so sono incassucci…), 27 mila spettatori, per un totale di 2, 8 milioni di euro.

Al secondo posto, novità! “Babylon” di Damien Chazelle col suo carico di orge, orgette, pippe, mezze pippe e bottiglie di champagne infilate non vi dico dove riesce a superare “Avatar 2” con 96 mila euro, 16 mila spettatori, e un totale di 1,1 milione di euro. Diciamo che è già qualcosa.

Con l’uscita internazionale questo weekend, “Babylon” è arrivato a un totale di 30 milioni di dollari, cioè 15 in patria e 15 all’estero, solo in Francia naviga sul mezzo milione di spettatori.

Non sarà la grande rimonta sperata, visto che il budget è di 78 milioni di dollari, però…

Non lo aiuteranno molto le tre nominations agli Oscar, tutte tecniche, costumi, scenografia e la favolosa musica di Justin Herzel.

E, ovviamente, non uscirà certo in Cina con l’unico personaggio asiatico, quello di Lady Fay Zhu, interpretato da Li Jun Li, una sorta di Anne May Wong, vista come una regina lesbo che canta “My Girl’s Pussy” e è l’unica a baciare Margot Robbie.

Al quarto posto della classifica italiana spunta l’avventuroso con Gerard Butler “The Plane”, che atterrà malamente nelle sale italiane con soli 57 mila euro al primo giorno. In America ha incassato 25 milioni. Seguono al quinto posto “Grazie, ragazzi” con Antonio Albanese, 50 mila euro e un totale di 1, 7 milioni e “Le otto montagne” con Borghi&Marinelli nelle Alpi, sesto con 31 mila euro e un totale di 5, 2.

