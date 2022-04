CIAK, MI GIRA - “MORBIUS” VINCE IL SUO PRIMO WEEKEND AMERICANO, MA LE PRENDE IERI IN ITALIA DAL CARTONE ANIMATO DREAMWORK, “TROPPO CATTIVI”. UNO SBERLEFFO CHE DIMOSTRA LA FRAGILITÀ DEL FILM MARVEL, GIOCATTOLONE DA 75 MILIONI DI DOLLARI, CHE CON DUE ANNI DI RITARDO PER COLPA DELLA PANDEMIA, PER DI PIÙ MASSACRATO DALLA CRITICA, HA VINTO DOVE È USCITO, MA NON HA CERTO FUNZIONATO BENISSIMO - DA NOI, TROVIAMO AL TERZO POSTO NEL BOX OFFICE SETTIMANALE LA COMMEDIA CON DISABILITÀ “CORRO DA TE” CON LA COPPIA FAVINO-LEONE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Morbius” con Jared Leto mezzo vampiro mezzo testimonial Gucci che ha bevuto sangue di pipistrello frullato in laboratorio vince il suo primo weekend americano con 39 milioni di dollari e un totale globale da 84 milioni di dollari, ma le prende ieri in Italia dal cartone animato Dreamwork “Troppo cattivi (The Bad Guys)”, che vince nella giornata di domenica con 529 mila euro contro i 388 mila del film della Marvel, ma non lo batte nell’incasso settimanale italiano, visto che “Morbius” arriva in quattro giorni a 1,6 milioni contro gli 1,1 di “Troppo cattivi”.

Uno sberleffo che dimostra la fragilità del film Marvel, giocattolone da 75 milioni di dollari, che con due anni di ritardo per colpa della pandemia (e non solo, probabilmente), per di più massacrato dalla critica (“sembra un film dove è chiaro che nessuno ha rimandato indietro la sceneggiatura per una riscrittura con le istruzioni “prego aggiungere uno script”, scrive Owen Gleiberman su Variety) ha vinto dove è uscito, ma non ha certo funzionato benissimo.

Soprattutto se si paragonano i suoi primi 39 milioni di dollari in America con l’esordio da 134 milioni di “The Batman” che ha incassato in tutto il mondo la bellezza di 710 milioni di dollari o con “Venom” che, prima della pandemia, ne incassò 80 nel primo weekend con un totale di 213 milioni.

Così “Morbius” è primo in UK con 4,2 milioni di dollari, in Francia con 3,3, in Spagna con 2,2, in Messico con 3, 8, in Brasile con 1, 8, in Corea del Sud con 2, 6, in Australia con 2, 5, in Giappone con 2 milioni. E nelle prossime settimane non avrà vita facile da nessuna parte del mondo.

In Cina, invece, dove non è ancora uscito, si segnala un weekend di chiusura totale o quasi a causa del ritorno di Omicron, con una città da 25 milioni di abitanti come Shanghai clamorosamente chiusa in lockdown sorvegliata da 2000 medici.

Ma si segnala anche il quasi rifiuto di “The Batman” e altri film di supereroi americani, tanto che “Hollywood Reporter” scrive che “la Cina sembra aver voltato le spalle a Hollywood”.

Detto questo, ieri, sul mercato americano, “The Batman” era invece solidamente secondo con 20 milioni di dollari incassati nel weekend, dimostrando quanto poco “Morbius” gli abbia tolto come numero di spettatori.

Da noi, troviamo al terzo posto nel box office settimanale la commedia con disabilità “Corro da te” con la coppia Favino-Leone ieri con 134 mila euro e nella settimana con 507 mila euro che scendono a 359 mila nel weekend.

Seguono “The Batman” con solo 504 mila euro nella settimana, ieri era quarto con 102 mila euro, “Spencer” di Pablo Larrain con 352 mila euro settimanali, “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con 271 mila euro settimanali e 175 mila nel week end.

“Una vita in fuga” di Sean Penn arriva nella settimana a 1235 mila euro e ieri era quinto con 84 mila euro. “Coda-I segni del cuore” di Sian Heder arriva nel weekend a 144 mila euro, ieri era all’ottavo posto in classifica con 51 mila euro.

