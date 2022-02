CIAK, MI GIRA! - “NIGHTMARE ALLEY – LA FIERA DELLE ILLUSIONI” DI GUILLERMO DEL TORO SEGNA UN INCASSO DI 63 MILA EURO CON 9.900 SPETTATORI E UN TOTALE DI 894 MILA EURO - “IL LUPO E IL LEONE”, CHE LEGGO STRONCATISSIMO DAI CRITICI AMERICANI SU ROTTEN TOMATOES (27%), IERI INCASSAVA 36 MILA EURO CON 5.886 SPETTATORI. E “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È SEMPRE TERZO CON 33 MILA EURO E UN TOTALE DI 23,7 MILIONI DI EURO…

Marco Giusti per Dagospia

cate blanchett bradley cooper la fiera delle illusioni – nightmare alley

Davvero qualcuno oserà vedersi un film stasera alla faccia della finale di Sanremo? Dopo aver visto Iva Zanicchi che cantava “Canzone” di Don Backy col fantasma di Milva in bianco e nero, o la commovente esibizione di “Sei bellissima” di Achille Lauro in duetto con l’adorata Loredana non mi è facile consigliarvi qualcosa di più clamoroso. Anche se proprio ieri, come ogni venerdì, al cinema qualche spettatore in più c’è stato.

spider man no way home

“Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro, ad esempio, segna un incasso di 63 mila euro con 9.900 spettatori e un totale di 894 mila euro. “Il lupo e il leone”, che leggo stroncatissimo dai critici americani su Rotten Tomatoes (27%), ieri incassava 36 mila euro con 5.886 spettatori. E “Spider-Man: No Way Home” è sempre terzo con 33 mila euro e un totale di 23,7 milioni di euro.

stringimi forte

Il solo film italiano in top ten è rimasto “Me contro te Il Film: Persi nel tempo”, ottavo con 8 mila euro, mentre il solo esordio in classifica risulta il francese “Stringimi forte” di Mathieu Amalric con Vicky Krieps, sorta di mélo costruito come un giallo che vede una donna lasciare marito e figli e scappare senza meta per poi ricostruirsi tutta la sua triste vicenda nella testa.

stringimi forte

Ricordo che quando Amalric ha presentato il film durante la serata inaugurale del cinema francese nei giardini di Villa Medici a Roma lo scorso settembre, reduce da Cannes, con un pubblico enorme di appassionati che vedeva in prima fila Nanni Moretti, a una quindicina di minuti dall’inizio della proiezione, ha cominciato a piovere. Prima poco, poi ha smesso, poi ha ripreso, poi tanto. E in molti, compreso me, che già non ci capivo molto nel film e nei suoi misteri, hanno meschinamente preso la via della fuga. Nanni Moretti però è rimasto eroicamente sotto la pioggia. E Amalric sarà il protagonista del suo nuovo film. Una commedia.

stringimi forte me contro te il film – persi nel tempo

mathieu amalric in tralala