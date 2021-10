CIAK, MI GIRA! - “NO TIME TO DIE”, L’ULTIMO 007, VINCE MA NON QUANTO AVREBBE DOVUTO IL SUO PRIMO WEEKEND AMERICANO. CI SI ASPETTAVA TRA I 60 E I 70 MILIONI E NE HA FATTI SOLO 56. NON È ANCORA UN AFFARE. IL MENO COSTOSO “VENOM” CON TOM HARDY, LO TALLONA A 32 MILIONI. E NON COSTA QUANTO 007. IN ITALIA, “NO TIME TO DIE” È ANCORA PRIMO, MA “LA SCUOLA CATTOLICA” DI STEFANO MORDINI, FORTE DELLA STORIA DELLA CENSURA, È SECONDO CON 508 MILA EURO. CHE NON È POCO PER UN FILM ITALIANO…

daniel craig no time to die

Marco Giusti per Dagospia

Fermi tutti. “No Time To Die” con Daniel Craig, l’ultimo 007, vince ma non quanto avrebbe dovuto il suo primo weekend americano.

Ci si aspettava tra i 60 e i 70 milioni e ne ha fatti solo 56. Poco conta che con gli incassi internazionali, Cina ancora esclusa, arrivi a 313 milioni globali su un budget di 250. Non è ancora un affare.

TOM HARDY VENOM

Inoltre il meno costoso “Venom” con Tom Hardy, che in Italia si vedrà da giovedì, lo tallona a 32 milioni con un totale internazionale di 185.

E non costa quanto 007. In Italia, “No Time To Die” è ancora primo, ovviamente, con 1,5 milioni di euro del weekend e un totale di 4,9 milioni, mentre “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, forte della storia della censura, è secondo con 508 mila euro. Che non è poco per un film italiano.

la scuola cattolica 5

Terzo è il potente “Baby Boss 2” a 495 mila euro. Sesto posto, a sorpresa, per “Con tutto il cuore” di Salemme con 290 mila euro, che batte “Il materiale umano” di Castellitto, settimo a 228 mila, e “Tre piani” di Moretti, ottavo a 215 mila euro con un totale di 1, 6 milioni.

