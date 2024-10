CIAK, MI GIRA! - “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO, AL PRIMO GIORNO DI DISTRIBUZIONE IN ITALIA, 202MILA EURO, È STATO SÌ DIVORATO DAL VORACISSIMO “VENOM: THE LAST DANCE”, CHE HA INCASSATO 549MILA EURO. MA AL DI LÀ DEL CONFRONTO CON IL COLOSSO DELLA SONY, OTTIENE COMUNQUE UN OTTIMO RISULTATO RISPETTO AGLI STANDARD DEL NOSTRO CINEMA: È IL MIGLIOR INCASSO AL PRIMO GIORNO DI UN FILM ITALIANO NON COMICO (SUPERA ANCHE "C'È ANCORA DOMANI" DELLA CORTELLESI, CHE SI ERA FERMATO A 130MILA) DEGLI ULTIMI ANNI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Mentre la Festa del Cinema di Roma è arrivata agli ultimi giorni, troppo lunga…, e sta montando il caso Giuli dopo il caso Sangiuliano, in attesa delle rivelazioni di “Report” domenica sera, meglio di un film…, l’incasso di “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta e Gary Oldman, al primo giorno di distribuzione in Italia, 202 mila euro con 29 mila spettatori in 457 sale, è stato letteralmente divorato dal primo giorno, voracissimo, di “Venom: The Last Dance” di Kelly Marcel con Tom Hardy in doppio ruolo, Chiwetel Ejiofor e Juno Temple, che ha incassato 549 mila euro con 71 mila spettatori in 370 sale. Quindi con quasi 100 sale in meno.

venom the last dance

Uffa! Ma c’era davvero così tanta attesa per il terzo e conclusivo capitolo di “Venom”, diretto inoltre alla sua opera prima dalla sceneggiatrice di “Saving Mr. Banks”? Boh? Leggo che in America, dove uscirà oggi, ha incassato 8 milioni di dollari giovedì solo con le anteprime. E’ stato anche massacrato dalle critiche. Francamente credevo che “Parthenope” si muovesse meglio e non pensavo a un richiamo così forte per “Venom”. Si vede che Tom Hardy, qui è anche co-sceneggiatore, ha ancora un grande richiamo. O forse lo ha “Venom”.

smile 2 1

Vediamo come funzioneranno i due film i prossimi giorni. Ricordiamoci inoltre che “Parthenope” ha già avuto una serie di anteprime a mezzanotte un mese fa, dove ha incassato 100 mila euro. Terzo posto, ma davvero distanziato, “Smile 2” con 71 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 1 milione e mezzo. “Il robot selvaggio” della Dreamworks è quarto, crescerà domani, con 52 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 3 milioni 852 mila euro. Quinto posto per “Megalopolis” di Francis Coppola, 32 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 921 mila euro. Neanche un milione…

megalopolis 2

“Iddu” di Piazza e Grassadonia con Elio Germano coi ray ban che fa Matteo Messina Denaro è sesto con 17 mila euro, 2.564 spettatori e un totale di 1 milione 781 mila euro. Più di “Joker2”, umiliato al settimo posto con 11 mila euro, 1.567 spettatori e un totale di 7 milioni 562 mila euro. “Vermiglio” di Maura Delpero è ottavo con 8.191 euro, 1.298 spettatori e un totale di 2 milioni 93 mila euro, che gli permette di essere all’ottavo posto nella classifica generale della stagione, unico film italiano tra i primi dieci.

vermiglio

Siamo contenti per “Vermiglio” e Maura Delpero, ma siamo decisamente meno contenti per il cinema italiano, che non sta attraversando una stagione esaltante. Speriamo in “Parthenope”. Non so quali altri film italiani potrebbero entrare in classifica. Il “Berlinguer” di Nadrea Segre con Elio Germano senza ray ban con la parrucca? Mah…

