Marco Giusti per Dagospia

Incassi? Ieri “Minions2” è sceso nel box office italiano, ma rimane solidamente al comando con 682 mila euro e 95 mila spettatori in 444 sale per un totale di 5 milioni di euro. “Nope” di Jordan Peel è secondo con 45 mila spettatori e 6.293 spettatori in 279 sale per un totale di 656 mila euro. Quello cioè che ha incassato oggi “Minions2”. Ahi!

Ma gli occhi dei potenti manager della Universal sono puntati più che sull’Italia, sulla Cina, dove è uscito “Minions2” e vediamo che al suo secondo giorno di programmazione è terzo in classifica con 4, 44 milioni con un totale di 7, 52, dietro “Xin Shen Bang: Yag Jian”, potente fantasy diretto da Ji Zhao, 7, 40 milioni di dollari,e la commedia fantascientifica “Moonman” di Chiyu Zhang, 7 milioni. Sono mesi, dall’uscita di “Jurassic World Dominion” che non usciva un film americano in Cina. In America, invece sono usciti venerdì due nuovi film.

“Dragon Ball Super: Super Hero”, che venerdì era primo in classifica con un incasso di 6 milioni 441 mila dollari. E “Beast” di Baltasar Kormakur con Idris Elba che combatte un terribile leone nella savana africana, grande avventuroso vecchio tipo da 36 milioni di budget che vedrei subito, che ha incassato venerdì 4 milioni 270 mila dollari, lasciando “Bullet Train” al terzo posto con 2,2 milioni.

Quanto al box office italiano vedo che “Il Pataffio” di Francesco Lagi con Lino Musella, Alessandro Gassman, Valerio Mastandrea, mantiene il sesto posto con un incasso, ieri, di 16 mila euro con 2.430 spettatori sparsi in 221 sale, diciamo 10 spettatori a sala, no? “The Boat” con Marco Bocci, invece è 27° con 771 euro, 96 spettatori in 10 sale. Quasi 10 spettatori a sala… Quanto ai film che stiamo aspettando di più, diciamo quelli veneziani, leggo notizie preoccupanti riguardo “Blonde”, l’atteso biopic su Marilyn Monroe interpretato da Ana De Armas e diretto da Andrew Dominik che ha un po’ sconvolto Netflix per le scene di sesso, uno stupro violento e un “bloody menstrual cunnilingus” che lo avrebbe fatto vietare ai 17 anni in America. Da noi esce in sala l’8 settembre…

