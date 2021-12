25 dic 2021 15:30

CIAK, MI GIRA - “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” ARRIVA IN TUTTO IL MONDO A 876 MILIONI DI DOLLARI E DIVENTA IL SECONDO INCASSO MONDIALE DELLA STAGIONE DIETRO AL CINESE “THE BATTLE AT LAKE CHANGJIN” A 902 MILIONI. PRATICAMENTE, DICIAMO, È GIÀ PRIMO. DA NOI È ARRIVATO A 15 MILIONI DI EURO CON GLI INCASSI DI IERI. IN TV, IERI, HA STRAVINTO, UN PO’ A SORPRESA, “UNA POLTRONA PER DUE” DI JOHN LANDIS SU ITALIA 1…