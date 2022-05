CIAK, MI GIRA! - “TOP GUN: MAVERICK” CHIUDE LA SUA PRIMA SETTIMANA CON UNA CIFRA RECORD DI 134 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA E 260 GLOBALI. PER TOM CRUISE È IL MAGGIOR INCASSO DI SEMPRE, MA LA COSA PIÙ FORTE È CHE HA COLPITO UN 45% DI PUBBLICO CHE NON ERA NEANCHE NATO QUANDO USCÌ IL PRIMO “TOP GUN” – IN ITALIA “NOSTALGIA” DI MARIO MARTONE, SE L’È BATTUTA CON “DOCTOR STRANGE 2”. QUARTO “ESTERNO NOTTE” DI BELLOCCHIO. PERÒ, CON TUTTE LE SALE OCCUPATE, IL POVERO SPETTATORE CHE SI ASPETTEREBBE DI VEDERE, CHE NE SO, UN ALTRO FILM DI CANNES, COMPLICE ANCHE IL CALDO, SE NE STA RIGOROSAMENTE A CASA… - VIDEO

Tom Cruise in Top Gun Maverick 2

Marco Giusti per Dagospia

“Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski con Tom Cruise chiude la sua prima settimana con una cifra record di 134 milioni di dollari in America, che diventano 151 con le anteprime per un totale globale di 260 milioni di dollari. Il settimo incasso stagionale globale.

Tom Cruise in Top Gun Maverick

Non sono i 260 di “Spider-Man: No Way Home” o i 187 di “Doctor Strange 2”, ma sono i 134 di “The Batman”. In pratica è l’unico film non con supereroi che abbia funzionato davvero a livello internazionale. I maggiori risultati vengono dal Giappone, 9, 7 milioni, dalla UK, 19, 4, dalla Francia, 11, 7, dall’Australia, 10, 7, dalla Germania, 6, 5.

doctor strange nel multiverso della follia 1

Per Tom Cruise è il maggior incasso di sempre, l’unico film che lo abbia portato in un weekend sopra i 100 milioni. Ma la cosa più forte è che ha colpito un 45% di pubblico, in America, che non era neanche nato quando uscì il primo “Top Gun” 36 anni fa, mentre ha riportato al cinema un bel po’ di spettatori che con la pandemia non c’erano più tornati.

bob burger's movie 2

In America quindi ha superato con 134 milioni di dollari “Doctor Strange 2” che rimane a 16 milioni, ma con un totale globale pauroso di 873 milioni di dollari che lo incorona re assoluto delle stagione. Terzo è il curioso cartone animato “The Bob’s Burgers Movie” di Loren Bouchard e Berbard Derriman nato da una serie tv. Da noi, ovviamente, “Top Gun: Maverick” è primo con un incasso nella settimana di 2,6 milioni di euro, 548 sale, e un totale italiano di 4 milioni.

bob burger's movie

“Nostalgia” di Mario Martone, con 429 sale, se l’è battuta con “Doctor Strange 2” per il secondo posto, lo supera grazie agli incassi di ieri, 190 mila euro, 442 sale, e arriva secondo con 425 mila euro mentre “Doctor Strange 2” si ferma a 423 mila euro, 325 sale.

Quarto “Esterno notte” di Marco Bellocchio con 105 mila euro e 313 sale. In questo modo, però, con tutte le sale occupate, il povero spettatore che si aspetterebbe di vedere, che ne so, un altro film di Cannes, qualcosa di sfizioso, complice anche il caldo, se ne sta rigorosamente a casa.

PIERFRANCESCO FAVINO IN NOSTALGIA DI MARIO MARTONE

Io, ad esempio ieri, mi sono sparato le prime tre puntate della serie portoghese di Netflix “Gloria” diretto da Tiago Guedes e ideato da Pedro Lopes, spy story ambientata nel pieno della Guerra Fredda in un paesino portoghese dove gli Americani studiano le mosse dei russi mentre ancora nel paese comanda il dittatore fascista Salazar, si combatte la guerra civile di liberazione in Angola e i carri armati russi stanno invadendo Praga. Il protagonista è il figlio di un alto dirigente del governo che è stato mandato nella centrale della Cia quando è invece una spia del KGB. Ma Salazar non si fida neanche degli americani…

BELLOCCHIO ESTERNO NOTTE

Complicatissimo, è comunque di buon livello, visto che me lo sto vedendo. Vi consiglio anche, devo dire fenomenale, il musical hindi “RRR” scritto e diretto da S.S. Rajamouli, tre ore di balli, canti e avventure con due star del cinema indiano, Ram Charan e N.T. Rama Rao Jr, che interpretano due eroi molto popolari, che se la vedono nell’India del 1920 con inglesi cattivissimi.

GLORIA

Con 72 milioni di dollari di budget è il più costoso film indiano che si sia mai fatto. Vedete solo quante comparse appaiono nelle scene di ballo, è stato girato con esterni in Ucraina e Bulgaria, ma la sua uscita, prevista per il 2020 è stata spostata più volte a causa della pandemia. Successo clamoroso, solo adombrato dall’arrivo di un altro kolossal, “K.G.F.: Chapter 2”, ha incassato 150 milioni di dollari in tutto il mondo e uscirà il 2 giugno in America in sala. Devo dire che è molto divertente.

