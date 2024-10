CIAK, MI GIRA! - LUNEDÌ. INCASSUCCI. LO SAPPIAMO. “JOKER: FOLIE A DEUX” RIMANE PRIMO CON 243 MILA EURO , ARRIVANDO A 5 MILIONI 35 MILA EURO TOTALI. NON È POCO. E’ QUANTO HA FATTO IN UN MESE “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”. PER DIRE - LEGGO CHE IN TUTTO IL MONDO È PARTITA UNA SCARICA DI ODIO NEI CONFRONTI DI JOKER2 E CHE IL FILM RISCHIA DI ESSERE BOICOTTATO. NON CREDO. TROVO CHE I FAN, CHE CI SONO, SONO INVECE AGGUERRITISSIMI. E L’INTERESSE ALLA FINE ESISTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

joker folie a deux

Lunedì. Incassucci. Lo sappiamo. “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga rimane primo con 243 mila euro e 33 mila spettatori, pur arrivando a 5 milioni 35 mila euro totali. Non è poco. E’ quanto ha fatto in un mese “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton. Per dire. Leggo che in tutto il mondo è partita una scarica di odio nei confronti di Joker2 e che il film rischia di essere boicottato. Non credo. Trovo che i fan, che ci sono, sono invece agguerritissimi. E l’interesse alla fine esiste. Visto che, soprattutto in Europa, il pubblico c’è andato.

Gli americani credono più di noi alle stroncature della critica. Secondo posto per il vecchio “Shining” di Stanley Kubrick restaurato in versione 4K, 75 mila euro, 10 mila spettatori. Rimarrà in sala fino a mercoledì, domani. Cerco di ricordare dove l’ho visto la prima volta. Mi colpì molto Scatman Crothers, che mi ricordavo in “Jerry 8 ¾”, uno dei miei film preferiti di Jerry Lewis, dove faceva i suoi numeri favolosi da showman. La morte di Scatman Crothers in “Shining” mi aveva colpito molto.

Leggo che all’estero l’etichetta Cult Epics sta restaurando tutti i film di Tinto Brass in versione integrale in 4K. L’ultimo è “Trasgredire”, un film dove di Yuliya Mayarchuk si vedeva più il sedere della faccia. Urge una rivalutazione di Tinto Brass… Faceva un cinema che nessuno osa fare più. Certo, rivedere i suoi film al cinema non sarà facile. Terzo posto per “Vermiglio” di Maura Delpero con 39 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 1 milione 273 mila euro.

Sale “Familia” di Francesco Costabile al quarto posto con 19 mila euro, 3 mila spettatori, un totale di 215 mila euro, mentre scende al settimo posto “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, 11 mila euro, 2 mila spettatori, un totale di 596 mila euro. “Io sono un po’ matto… e tu?” di Dario D’Ambrosi con Claudia Gerini, Raoul Bova, Stefania Sandrelli, Marco Bocci, Claudio Santamaria, primo film del Teatro Patologico, un film che affronta un problema come quello della salute mentale in maniera leggera, al suo primo giorno in sala è quinto con 17 mila euro e 2 mila spettatori.

