Marco Giusti per Dagospia

antonio monda

Ma state ancora a parlare del pugno e degli Oscar? O dell’addio, anzi della cacciata di Monda dalla Festa del Cinema di Roma? Peggio dello schiaffone di Will Smith a Chris Rock… Francamente aveva esagerato.

Dopo sette anni da direttore ci puoi anche stare che ti caccino.

Hanno cacciato con articoli imbarazzanti sui giornali, quando i giornali si leggevano, il miglior direttore che abbiamo mai avuto in Italia, Marco Muller, figuriamoci se non cacciavano Monda, con tutti i suoi libri, i suoi incontri, i film della sua vita, i suoi video. E' la vita.

Gian Luca Farinelli e Paola Malanga

E anche se Paola Malanga non è un direttore artistico con un curriculum così forte, leggo nelle sue note che è stata “tra i principali collaboratori” al Dizionario di Mereghetti (vabbé…) oltre che essere vicedirettrice di Rai Cinema, la presenza di Gian Luca Farinelli come presidente della Fondazione Cinema per Roma rende il duo molto solido. Buon lavoro.

Anche se una domanda su chi sarà il vero direttore, con una volpe come Farinelli messa nel pollaio di Roma, non posso non farmela.

the batman 11

Detto questo al cinema, malgrado il gran giro di schiaffi, nomine e pizzini, seguita a andarci poca gente. Ieri “The Batman” con Robert Pattinson ha incassato 47 mila euro per un totale di 9,3 milioni di euro, inseguito da “Corro da te” con la coppia Favino-Leone con 44 mila euro e un totale di 1,4.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te 1

Terzo posto per “Spencer” di Pablo Larrain con Kristen Stewart come Lady Diana, 43 mila euro per un totale di 377 mila euro. Quarto posto per “Licorice Pizza” con 32 mila euro e un totale di 147 mila euro. Al nono posto è scomparso “Altrimenti ci arrabbiamo” con la coppia Pesce&Roja e appare il western sardo “Il muto di Gallura” che devo assolutamente vedere con 8 mila euro e un totale di 76 mila euro.

paola malanga

