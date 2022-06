CIAK, MI GIRA! - MALGRADO LE CRITICHE TUTTE NEGATIVE DEI GIORNALISTI AMERICANI, “JURASSIC WORLD – IL DOMINIO” PROCEDE DRITTO PER LA SUA STRADA. IERI, IN ITALIA, HA INCASSATO ALTRI 277 MILA EURO CON 38.748 SPETTATORI PER UN TOTALE DI 4,4 MILIONI DI EURO - SEGUE IL PIÙ SOLIDO “TOP GUN: MAVERICK” CON TOM CRUISE E IL SUO CIUFFO NERO PITTATO ALLA CONTE CON 214 MILA EURO, 29.172 SPETTATORI E UN TOTALE DI 7,9 MILIONI DI EURO - TERZO POSTO PER L’ATTESISSIMO ANIME “JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

JURASSIC WORLD - IL DOMINIO

Malgrado le critiche tutte negative dei giornalisti americani, “Jurassic World – Il Dominio” diretto da Colin Trevorrow procede dritto per la sua strada. Ieri, in italia, ha incassato altri 277 mila euro con 38.748 spettatori, e la bellezza di 467 sale, per un totale di 4,4 milioni di euro. Leggo: “E’ stupido senza essere divertente”, “non è un buon segno se, con tutti gli attori presenti, una tifa per i dinosauri”. Potrebbe essere un clamoroso disastro…

tom cruise top gun maverick

Segue il più solido “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski con Tom Cruise e il suo ciuffo nero pittato alla Conte con 214 mila euro, 29.172 spettatori con 394 sale e un totale di 7,9 milioni di euro. Terzo posto per l’attesissimo anime “Jujutsu Kaisen 0 – The Movie” con 140 mila euro con 203 sale e un totale di 336 mila euro. Al quarto posto arriva il napoletanissimo “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, 20 mila euro, 3.178 spettatori con 234 sale per un totale di 1 milione di euro raggiunti con grande fatica in tre settimane.

JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE

Quinto posto per la seconda parte di “Esterno notte” di Marco Bellocchio, 19 mila euro con 3 mila spettatori, 145 sale, e un totale di 31 mila euro. Solo settima l’unica commedia italiana presentata in questo mese, “Il giorno più bello” con Luca e Paolo, Violante Placido e Stefano Di Martino, 11 mila euro con 2.008 spettatori in 280 sale per un totale di 24 mila euro. 7 spettatori a sala! Ahi… Ancora più giù, 34° posto, arriva anche “Viaggio a sorpresa” con Ron Moss e Lino Banfi, 243 euro con 47 spettatori divisi in 9 sale. Totale 1.588 euro.

