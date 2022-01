CIAK, MI GIRA - MENTRE LA CASELLATI VENIVA IMPALLINATA, IN UNO DEI MOMENTI PIÙ COMICI DELLA STAGIONE, QUALCUNO, ANCHE PER DISPERAZIONE, AL CINEMA CI ANDAVA. TANTO CHE AL SUO SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, “NIGHTMARE ALLEY” È ANCORA SALDAMENTE PRIMO CON 101 MILA EURO E 16.539 SPETTATORI SU “IL LUPO E IL LEONE” - SULLE PIATTAFORME, MENTRE INFURIA LA POLEMICA SULLA PASSWORD “LAZIOMMERDA” DI “CHRISTIAN”, VI SEGNALO SU AMAZON L’ARRIVO DELLO STRACULTISSIMO “TRE SORELLE” SCRITTO E DIRETTO DA ENRICO VANZINA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E’ così. Mentre la Casellati veniva impallinata da fuoco chiamiamolo amico (avrebbe preso più voti Gegia…) in uno dei momenti più comici della stagione, e Salvini seguitava a far nomi a caso di possibili presidenti come fossimo a X-Factor o a Avanti un altro, qualcuno, anche per disperazione, al cinema ci andava.

Tanto che al suo secondo giorno di programmazione, “Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper e una favolosa Cate Blanchett è ancora saldamente primo con 101 mila euro e 16.539 spettatori su “Il lupo e il leone”, che crescerà però sabato e domenica coi bambini, secondo a 54 mila euro e 9.004 spettatori e sull’ormai in caduta “Spider-Man: No Way home”, terzo con 49 mila euro e 7.488 spettatori.

Troviamo poi “King Richard” quarto con 34 mila euro, “Scream” quinto con 26 mila euro. Nella top ten gli unici film italiani presenti sono “Me contro te Il Film: Persi nel tempo”, settimo con 13 mila euro e un totale di 3 milioni precisi, e “America Latina”, decimo con 10 mila euro e un totale di 525 mila euro. In un periodo migliore avrebbe fatto quanto “Tre piani” o “Freaks Out”.

Sulle piattaforme, mentre infuria la polemica sulla password “laziommerda – due emme tutto minuscolo” di “Christian”, il santo coatto e picchiatore di Corviale (su twitter leggo però che è la password di molti romanisti…), vi segnalo su Amazon l’arrivo dello stracultissimo “Tre sorelle” scritto e diretto da Enrico Vanzina con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Rocio Munoz Morales in vacanza al Circeo.

Fondamentale il dialogo tra certo Ferdinando Mazzuoli e il marito di una delle tre sorelle. “Stanotte mi so’ calzato una nel camerino di un negozio al Flemin?” - “Zoccola?” – “No, la proprietaria” – “Zoccola?” – “Ah… zoccola? No… deppiù!!!”. Imperdibile.

