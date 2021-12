CIAK, MI GIRA! - MENTRE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” PROSEGUE NELLA SUA MARCIA SOLITARIA UMILIANDO GLI INSEGUITORI, SUI SOCIAL IL BATTIBECCO MAGGIORE È SUL MODESTO MA RICCO “DON’T LOOK UP” DI ADAM MCKAY. È TRA I POCHI FILM CHE RIESCA A COSTRUIRE UNA METAFORA SU QUEL CHE STIAMO VIVENDO SFRUTTANDO LA NOSTRA PAURA, MENTRE I MILLENNIALS SI RIFUGIANO, PER ESORCIZZARE LA STESSA PAURA, NELLA RILETTURA CONFORTANTE E SICURA DEL LORO RECENTE PASSATO DA SPETTATORI DELLE AVVENTURE DI BEN TRE GENERAZIONI DI SPIDER-MAN… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

spiderman no way home 10

Mentre “Spider-Man: No Way Home” prosegue nella sua marcia in solitaria, ieri era a 1 miliardo e 82 milioni di dollari globali e in Italia era primo con 583 mila euro e un totale di 18 milioni, umiliando gli inseguitori, in Italia “House of Gucci” a 151 mila euro, “Sing 2” a 119, “Diabolik” a 93, “Chi ha incastrato Babbo Natale?” a 65, sui social il battibecco maggiore è sul modesto ma ricco “Don’t Look Up” di Adam McKay con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence.

dont look up

Forse perché rappresenta un buon esempio di come il chiacchiericcio da talk show tra quelli che non vogliono guardare la realtà e quelli che capiscono dove stanno andando le cose ci riguarda da vicino.

jennifer lawrence leonardo di caprio timothee chalamet dont look up

In fondo è tra i pochi film che riesca a costruire, inoltre su una piattaforma globale come Netflix, una metafora su quel che stiamo vivendo sfruttando la nostra paura, mentre i millennials si rifugiano, per esorcizzare la stessa paura, nella rilettura confortante e sicura del loro recente passato da spettatori delle avventure di ben tre generazioni di Spider-Man.

1975 occhi bianchi sul pianeta terra

Gli spettatori più anziani hanno invece capito che si può andare al cinema con le mascherine in tutta tranquillità in sale semivuote, come quelle frequentate dall’ultimo uomo della terra Charlton Heston nel vecchio e geniale “Occhi bianchi sul pianeta terra”, a vedere i buoni film preparati per le feste, come “One Second” di Zhang Yimou o “Illusioni perdute” o “Il capo perfetto”.

PIO E AMEDEO - BELLI CIAO

Non si sa che fine faranno i film più ricchi e con qualche pretesa di incasso, penso a “Belli ciao” di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo o al nuovo “Matrix” di Lana Wachonski, previsti in sala il 1° gennaio di un 2022 che non sembra così diverso dal 2021. E dove non mi pare ancora di vedere, malgrado il risultato sorprendente di “Spider-Man” tante alternative al divano di casa.

spiderman no way home 11 1975 occhi bianchi sul pianeta terra spiderman no way home 3 dont look up meryl streep dont look up leonardo dicaprio don't look up 1975 occhi bianchi sul pianeta terra leonardo di caprio jennifer lawrence dont look up PIO E AMEDEO - BELLI CIAO