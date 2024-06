CIAK, MI GIRA! - MENTRE IN TUTTO IL MONDO È ESPLOSO “BAD BOYS: RIDE OR DIE”, CHE HA INCASSATO NEL SUO PRIMO WEEKEND 56 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA E 104 GLOBALI, E CHE NOI VEDREMO QUESTA SETTIMANA, IN ITALIA SI BRINDA AL SUCCESSO DEL NUOVO FILM DEI DUE YOUTUBBER SICILIANI SOFI E LUI “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONE SPIE”, PRIMO IN CLASSIFICA CON 486 MILA EURO - VIENE TRAVOLTO QUINDI IL NUOVO FILM DEL LANCIATISSIMO YORGOS LANTHIMOS, “KINDS OF KINDNESS” SECONDO CON 389 MILA EURO NEL WEEKEND… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Bad Boys Ride or Die

Mentre in tutto il mondo è esploso il nuovo film di Will Smith e Martin Lawrence, “Bad Boys: Ride or Die”, che ha incassato nel suo primo weekend 56 milioni di dollari in America e 104 globali, e che noi vedremo questa settimana, in Italia si brinda al successo del nuovo film dei due youtubber siciliani Sofi e Lui “Me contro Te. Il film. Operazione spie”, primo in classifica con 486 mila euro. Ieri era primo in sala con 139 mila euro, 38 mila spettatori e un totale di 1, 8 milioni di euro.

emma stone kinds of kindness

Viene travolto quindi il nuovo film del lanciatissimo Yorgos Lanthimos, “Kinds of Kindness” con Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Willem Dafoe, secondo con 389 mila euro nel weekend, ieri secondo in sala con 113 mila euro e 30 mila spettatori. Terzo posto per l’horror “The Watchers”, opera prima di Ishona Shyamlan con Dakota Fanning, 237 mila euro nel weekend, ieri terza in sala con 68 mila euro.

Furiosa A Mad Max Saga

Quarto posto per “Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller con 139 mila euro, ieri quinto in sala con 38 mila euro con un totale italiano di 1, 5 milioni. Il totale americano è di 54 milioni di dollari e quello globale è di 144. Un disastro epocale visto che ha un budget di 168 milioni di dollari. E infatti gli stanno togliendo sale su sale. Nella sua prima settimana in Cina, dove nessun film della saga Mad Max aveva mai messo piede, “Furiosa” è sesto con 3, 6 milioni di dollari di incasso. Sesto…

russell crowe in l'esorcismo ultimo atto

Torniamo alla classifica italiana. Sesto posto per “If – Gli amici immaginari” con 124 mila euro nel weekend, un totale di 1, 8 milioni, settimo per “L’esorcismo – Ultimo atto” con Russell Crowe, 120 mila euro nel weekend, un totale di 606 mila euro. “La stanza degli omicidi” con Samuel L. Jackson e Uma Thurman è settimo con 73.653 euro, superando di poco il potente anime “Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto”, ottavo con 73.109 euro e un totale di 243 mila euro.

haikyu!! battaglia all'ultimo rifiuto russell crowe in l'esorcismo ultimo atto russell crowe in l'esorcismo ultimo atto Bad Boys Ride or Die haikyu!! battaglia all'ultimo rifiuto haikyu!! battaglia all'ultimo rifiuto me contro te. il film. operazione spie me contro te. il film. operazione spie The Watchers The Watchers Furiosa A Mad Max Saga emma stone kinds of kindness 1 Furiosa A Mad Max Saga Furiosa A Mad Max Saga Furiosa A Mad Max Saga emma stone kinds of kindness 2 margaret qualley jesse plemons willem dafoe kinds of kindness emma stone kinds of kindness 3 kinds of kindness emma stone me contro te. il film. operazione spie willem dafoe, emma stone, yorgos lanthimos, jesse plemons Bad Boys Ride or Die Bad Boys Ride or Die Bad Boys Ride or Die Bad Boys Ride or Die