Marco Giusti per Dagospia

Allora questa settimana come sta andando? Come previsto. “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron è ancora saldamente primo in classifica crescendo di sabato con 820 mila euro. Non sono più il milione – milione e mezzo dei giorni passati, ma è ormai un film che tutti o quasi quelli che dovevano vedere hanno visto. Il totale italiano è ormai vicino ai 40 milioni di euro (39, 489), avendo portato al cinema 4 milioni 470 mila spettatori. Il totale globale è di 1 miliardo 762 milioni di dollari.

In America sarà ancora primo questa settimana, venerdì aveva incassato 7 milioni di dollari contro i 4, 8 di “M3GAN”. Difficile farlo scendere. Sono pochi i paesi dove non è primo. In Giappone, dove trionfa l’anime “The First Slam Dunk” con 60 milioni di dollari totali, vero caso dell’anno, in Turchia, dove è primo un altro cartone animato, “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 1, 4 milioni, e, ovviamente, in Russia, dove domina la scena delle vacanze il potente personaggio di Cheburaska, una specie di adorabile orsetto che ama le arance ideato da Eduard Uspensky nel 1966 e diventato popolarissimo con una serie a cartoni animati quanto la Russia era ancora URSS.

Il nuovo “Cheburaska”, diretto da Dmitriy Dyachenko, il primo film dal vero con il personaggio animato in 3D, uscito in 2.301 sale in Russia, è primo con un totale di 51 milioni di dollari. Un trionfo. Lo hanno visto tutti i bambini russi.

antonio albanese grazie ragazzi 1

In Italia, insomma, dietro “Avatar”, troviamo stavolta con 288 mila euro e 42.022 spettatori la commedia “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese che mette in scena un “Aspettando Godot” con carcerati attori. Il suo totale, in tre giorni, è di 422 mila euro. Insomma… Terzo posto per “Tre di troppo” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, 248 mila euro, 35.330 spettatori e un totale di 3,5 milioni. Bene.

luca marinelli le otto montagne

Quarto posto al film italiano più amato dal pubblico giovanile in queste vacanze, “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con Borghi&Marinelli, 208 mila euro e un totale di 4, 2 milioni di euro. Seguono l’horror con bambola assassina “M3GAN”, 203 mila euro e un totale di 1, 5, arrivato a un globale mondiale di 60 milioni di dollari, e “Il grande giorno” con Aldo Giovanni e Giacomo, 126 mila euro con un totale di 6,7 milioni. Direi quasi un successo.

i migliori giorni.

“I migliori giorni” di Leo e Bruno è ottavo con 105 mila euro e un totale di 1, 5. Non è andato bene. Penso che in generale il cinema comico romano non sia attualmente ben visto dal nostro pubblico. Infatti nei cinepanettoni di De Laurentiis, vecchia scuola, si mischiava. Un comico romano, uno milanese, un napoletano…

