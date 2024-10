CIAK, MI GIRA! - IN AMERICA, E IN TUTTO IL MONDO, LA NOTIZIA È IL CROLLO VERTICALE DELL’81% NEGLI INCASSI DI “JOKER: FOLIE A DEUX”, CHE IN PATRIA LE PRENDE DA “TERRIFIER3” - L'HORROR INDIPENDENTE A BASSO COSTO (SOLO 5 MILIONI DI DOLLARI) MASSACRA IL POVERO JOKER CANTERINO (DA 200 MILIONI) QUESTO WEEKEND CON UN INCASSO DI 18 MILIONI DI DOLLARI CONTRO I 7 MILIONI DI DOLLARI DI “JOKER2” - NESSUN SEQUEL DI UN COMICS ERA MAI SCESO COSÌ IN BASSO ALLA SUA SECONDA SETTIMANA… - VIDEO

prima di terrifier 3 al festival sitges

Marco Giusti per Dagospia

joker folie a deux 13

“C’è spazio per un solo clown assassino in cima alla classifica”. Ma non è Joker. In America, e in tutto il mondo, la notizia è il crollo verticale dell’81% negli incassi di “Joker: Folie a deux”, kolossal horror da 200 milioni di dollari. In patria le prende da Art the Clown, il clown assassino vincente interpretato da David Howard Thornton protagonista della saga “Terrifier” di Damien Leone che con “Terrifier3”, horror indipendente a basso costo (solo 5 milioni di dollari) massacra il povero Joker canterino questo weekend con un incasso di 18 milioni di dollari con 2.514 sale contro 7 milioni di dollari di “Joker2” con 4.102 sale.

terrifier 3 8

Joker ha un totale americano di 51 milioni e globale di 165 e un’obbiettivo, se vuole fare pari al botteghino col suo budget eccessivo, di 450 milioni di dollari che a questo punto, si presume, non farà mai. Nessun sequel di un comics era mai sceso così in basso alla sua seconda settimana. Le prende anche dal cartone animato per bambini Dreamworks “Il robot selvaggio” diretto da Chris Sanders, secondo con 13, 45 milioni di dollari, che vanta un totale di 83 milioni e un globale di 148.

terrifier 3 12

In Italia, dove per vedere “Terrifier 3” dovete aspettare Halloween per le anteprime e il 9 novembre per la sala, a darle al poro Joker2 è “Il robot selvaggio”, meno bello del previsto, ma piuttosto riuscito, che vince questo weekend con 1 milione 688 mila euro. Ieri era primo con 547 mila euro e 75 mila spettatori contro i 326 mila euro e 39 mila spettatori di “Joker2”.

toni servillo elio germano iddu

Terzo posto con 847 mila euro totali, ieri erano 297 mila e 40 mila spettatori, per il mafia movie “Iddu” di Piazza e Grassadonia con Elio Germano boss latitante coi ray-ban e Toni Servillo come il napoletano infame che lo tradisce, in realtà il personaggio è di Castellamare di Stabia, e Fausto Russo Alesi come il poliziotto che gli sta col fiato sul collo e gli oscura i ray ban. Quarto posto per “Vermiglio” di Maura Delpero, ieri 140 mila euro, per un totale di 1 milione 721 mila euro.

